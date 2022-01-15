خانقين تؤكد السيطرة على أزمة الغاز بإجراءات مُحكمة

شفق نيوز/ أعلنت إدارة قضاء خانقين شمال شرقي ديالى، يوم السبت، القضاء على أزمة الغاز السائل في مناطق القضاء بنسبة 80%، وذلك بعد اتخاذ جملة من الإجراءات المُحكمة.

وقال مدير إعلام قائممقامية خانقين، يوسف إبراهيم، لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب ازمة الغاز السائل في الفترات الماضية قلة تجهيز المعامل وزيادة الطلب والحاجة ما سبب ازمة اثارت سجالات ومناشدات لمعالجتها".

وأضاف إبراهيم، أن "إدارة خانقين تدخلت بإجراءات وخطوات أسهمت بمعالجة الأزمة بنسبة 80% عبر إجراءات متابعة ومراقبة مشددة يومية لمعامل الغاز وإلزام أصحاب المعامل بالتوزيع العادل للمناطق كافة وعدم التلاعب بالأسعار المقررة".

وأوضح أن "إجراءات المتابعة اليومية محكمة للقضاء على الازمة بشكل نهائي ولا جود لاي مخاوف حيال ازمة الغاز السائل"، لافتا الى "عزم إدارة خانقين معالجة وحل المشاكل الخدمية بالسرعة الممكنة وعبر جميع امكاناتها وصلاحياتها المتاحة".

وحذر المسؤول المحلي، أصحاب المعامل ووكلاء البيع في القضاء من "التلاعب او المخالفات وعدم الالتزام بإجراءات الادارة المحلية"، مؤكدا اتخاذ إجراءات رادعة بحق "المخالفين خلال الفترات القادمة وأن أزمة الغاز ستحل بالكامل خلال الأيام القليلة.