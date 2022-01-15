سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خانقين تؤكد السيطرة على أزمة الغاز بإجراءات مُحكمة

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-01-15T12:02:49+0000
خانقين تؤكد السيطرة على أزمة الغاز بإجراءات مُحكمة

شفق نيوز/ أعلنت إدارة قضاء خانقين شمال شرقي ديالى، يوم السبت، القضاء على أزمة الغاز السائل في مناطق القضاء بنسبة 80%، وذلك بعد اتخاذ جملة من الإجراءات المُحكمة.

وقال مدير إعلام قائممقامية خانقين، يوسف إبراهيم، لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب ازمة الغاز السائل في الفترات الماضية قلة تجهيز المعامل وزيادة الطلب والحاجة ما سبب ازمة اثارت سجالات ومناشدات لمعالجتها".

وأضاف إبراهيم، أن "إدارة خانقين تدخلت بإجراءات وخطوات أسهمت بمعالجة الأزمة بنسبة 80% عبر إجراءات متابعة ومراقبة مشددة يومية لمعامل الغاز وإلزام أصحاب المعامل بالتوزيع العادل للمناطق كافة وعدم التلاعب بالأسعار المقررة".

وأوضح أن "إجراءات المتابعة اليومية محكمة للقضاء على الازمة بشكل نهائي ولا جود لاي مخاوف حيال ازمة الغاز السائل"، لافتا الى "عزم إدارة خانقين معالجة وحل المشاكل الخدمية بالسرعة الممكنة وعبر جميع امكاناتها وصلاحياتها المتاحة".

وحذر المسؤول المحلي، أصحاب المعامل ووكلاء البيع في القضاء من "التلاعب او المخالفات وعدم الالتزام بإجراءات الادارة المحلية"، مؤكدا اتخاذ إجراءات رادعة بحق "المخالفين خلال الفترات القادمة وأن أزمة الغاز ستحل بالكامل خلال الأيام القليلة.

related

اخماد حرائق بأراض زراعية في خانقين

Date: 2019-08-26 21:54:00
اخماد حرائق بأراض زراعية في خانقين

مطالبة بتشكيل تجمع موحد للكورد الفيليين في محافظة عراقية

Date: 2020-07-15 17:07:11
مطالبة بتشكيل تجمع موحد للكورد الفيليين في محافظة عراقية

خانقين ترفض "خصخصة" الخدمات واستغلالها بالمزايدات الانتخابية

Date: 2021-07-16 11:03:20
خانقين ترفض "خصخصة" الخدمات واستغلالها بالمزايدات الانتخابية

أهالي خانقين يطالبون بعودة الأسايش لصد عبوات الموت والاغتيالات

Date: 2021-08-07 08:08:05
أهالي خانقين يطالبون بعودة الأسايش لصد عبوات الموت والاغتيالات

ظاهرة تجريف البساتين في خانقين تتوسع

Date: 2021-08-22 08:14:15
ظاهرة تجريف البساتين في خانقين تتوسع

المقبرة البولندية.. درس في الإنسانية من خانقين إلى وارسو (صور)

Date: 2021-11-19 09:21:47
المقبرة البولندية.. درس في الإنسانية من خانقين إلى وارسو (صور)

مصيف سياحي في أطراف خانقين يجذب سائحي المحافظات وكوردستان

Date: 2021-07-17 09:40:00
مصيف سياحي في أطراف خانقين يجذب سائحي المحافظات وكوردستان

كرمانشاه مستعدة لبناء "حي حدودي" لدعم الاقتصاد العراقي – الايراني

Date: 2019-05-27 17:38:39
كرمانشاه مستعدة لبناء "حي حدودي" لدعم الاقتصاد العراقي – الايراني