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خانقين تؤشر إقبالاً كبيراً على لقاح كورونا وانخفاضاً بالوفيات والإصابات

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-10-03T07:41:49+0000
خانقين تؤشر إقبالاً كبيراً على لقاح كورونا وانخفاضاً بالوفيات والإصابات

شفق نيوز/ اكد القطاع الصحي في مدينة خانقين شمال شرقي ديالى، اليوم الاحد، وجود اقبال كبير على أخذ لقاحات كورونا وانخفاض معدل الإصابات والوفيات بالفيروس.

وقال مدير القطاع سرمد البياتي لوكالة شفق نيوز، إن "تنامي الوعي الصحي والأضرار الصحية للموجة الثالثة من كورونا زاد من معدل الإقبال على لقاحات كورونا بنسبة 80%".

واشار الى ان "الاقبال الأكثر تركز على لقاح فايزر الأمريكي المنشأ بسبب الفاعلية الكبيرة مقارنة باللقاحات الاخرى"، داعيا المواطنين الى "أخذ اللقاحات والتحصن من موجة رابعة محتملة لكورونا للوقاية من إصابات وتداعيات صحية خطيرة".

ولفت البياتي الى "انخفاض عام بمعدل اصابات ووفيات كورونا بنسبة تتجاوز 50% , الا ان ذلك لا يعني التراخي والاطمئنان من خطر كورونا وتطورات الفيروس بحسب المعطيات الصحية العالمية".

يذكر ان ديالى تشهد انخفاضا باصابات ووفيات كورونا بنسب كبيرة الى جانب ارتفاع الاقبال على اللقاحات نتيجة لكثرة الاصابات الحرجة ومضاعفات كورونا والوفيات الكثيرة التي خلفها الوباء في المحافظة.

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