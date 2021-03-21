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خانقين تؤشر انخفاضاً كبيراً بأعداد المحتفلين بأعياد نوروز

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-03-21T07:27:51+0000
خانقين تؤشر انخفاضاً كبيراً بأعداد المحتفلين بأعياد نوروز

شفق نيوز/ اكدت ادارة خانقين، اليوم الأحد، انخفاض أعداد المحتفلين والوافدين بمناسبة اعياد نوروز بسبب جائحة كورونا وامتحانات نصف السنة، معلنة تنفيذ خطة امنية وخدمية لتأمين اجواء الاحتفالات في مناطق القضاء.

وقال قائممقام خانقين دلير حسن لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد المحتفلين بنوروز داخل خانقين انخفضت بنسبة 40 – 50% مقارنة عما كانت عليه قبل جائحة كورونا"، موضحا أن "أعداد السياح الوافدين الى خانقين لم تتجاوز 10% مقارنة بالاعوام الماضية التي سجلت توافد 30 الف سائح سنويا خلال اعياد نوروز".

واكد ان "خانقين شرعت باحتفالات نوروز ليلة امس بايقاد شعلة نوروز وسط اجواء احتفالية متميزة يسودها الاستقرار والانضباط العالي من قبل المحتفلين".

واشار حسن الى أن "ادارة خانقين نفذت خطة امنية وخدمية متكاملة لتأمين الاماكن السياحية وتنظيم حركة السائحين اضافة الى حملات تشجير على جانبي منطقة "سد الوند" السياحية غربي المدينة".

واضاف، أن "خطة نوروز تسير بشكل مثالي في عموم مناطق خانقين الامنة وبتنسيق عال بين الدوائر والجهات المعنية بتنفيذ الخطة".

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من أذار في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً،

ويحيي عدد من البلدان في الشرق الأوسط أعياد نوروز مثل إيران وأفغانستان وباكستان وبلدان بشرق أوروبا مثل طاجاكستان وأوزبكستان.

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