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خانقين.. توقيع كتاب يثير تساؤلات بشأن الانتخابات المبكرة

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-01-07T20:41:42+0000
خانقين.. توقيع كتاب يثير تساؤلات بشأن الانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ نظمت مديرية الثقافة والفنون في مدينة خانقين بمحافظة ديالى، مساء الخميس، ندوة في قاعة الشهيد سلام الثقافية لتوقيع كتاب جديد تحت عنوان "ازمة المشاركة السياسية في النظم السياسية العربية" للكاتب احمد صادق المندلاوي، بحضور العديد من مثقفي المدينة. 

وقال مدير الندوة كنعان حاتم في حديث لوكالة شفق نيوز، ان الكاتب أحمد صادق المندلاوي يحمل شهادة الماجستير في العلوم السياسية.

وأضاف أن "الكتاب الذي نحن بصدده اليوم هو بحث سياسي قام بطبعه تحت عنوان (أزمة المشاركة السياسية في النظم السياسية العربية)"، مبيناً أنه أورد مثالين في بحثه أولهما النموذج المصري والثاني هو النموذج العراقي وقام بمقارنة بين البلدين من حيث شرائح المجتمع والانتخابات وشكل الادارة الحكومية، بالتزامن مع التغييرات السياسية في البلدين.

وأشار حاتم إلى أن "الندوة شهدت مناقشات مستفيضة بين الكاتب والحضور بشأن تنوع الشرائح في البلدين بخصوص موضوع الانتخابات".

واضاف ان الاسئلة والمناقشات التي طرحت من قبل الحضور اشارت الى اهمية هذا الموضوع خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في العراق، وعلى الاخص بعد انقطاع مدينة خانقين عن اقليم كوردستان رغم اغلبيتها الكوردية الواضحة.

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