خانقين تنسق مع إدارة كرميان في ثلاث ملفات خدمية

شفق نيوز/ أعلن قضاء خانقين، يوم الثلاثاء، عن اتفاق تنسيق خدمي مع إدارة كرميان الكوردستانية في ثلاث ملفات مهمة.

وقال قائممقام خانقين وكالة احمد الزركوشي لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة خانقين وخلال زيارة إلى ادارة كرميان ضم وفدا من مدراء الدوائر عقدت عدة اتفاقات تنسيقية في ثلاث ملفات أبرزها تسهيل مهام أكثر من خمسة ألاف معلم ومدرس ضمن تربية كوردستان في مدارس خانقين لتنسيق البرامج والجهود بين تربية ديالى الاتحادية وتربية كوردستان:".

وتابع أن "إدارتي خانقين وكرميان عززتا التنسيق الخدمي في تنفيذ المشاريع ومنع تضاربها بين دوائر كوردستان ودوائر ديالى الاتحادية".

وأكد الزركوشي، أن "خانقين وكرميان تعملان على معالجة المشاكل والملفات الخدمية وتنسيق الجهود المشتركة لمعالجتها".