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خانقين تلوذ من برد الشتاء بدفئ الشعر والموسيقى

Category: اخبار فيلي

Date: 2020-12-25T21:21:34+0000
خانقين تلوذ من برد الشتاء بدفئ الشعر والموسيقى

شفق نيوز/ أقام مقهى عبد المجيد لطفي الثقافي، في مدينة خانقين، مساء يوم الجمعة، أمسية فنيّة ثقافيّة للشعر والموسيقى والغناء، بمشاركة مجموعة من فنّاني المدينة المتنازع عليها، وبحضور عدد من الشباب ومحبّي الفنّ.

وقال الفنّان المشارك في الأمسيّة محمد نبيل لوكالة شفق نيوز: "نريد أن نوقد بهذه الأمسية أجواء الدفئ مع حلول برد الشتاء وبرود النشاطات على مرّ شهور طوال في ظلّ أزمة كورونا والأزمة الاقتصاديّة".

وأضاف، "نودّ أن نقدّم إلى الجمهور مجموعة من الشعراء والمطربين الشباب من أصحاب الاصوات الشجيٌة، والّذين قدّمت لهم هذه الأمسيّة فرصة لأولى مشاركاتهم، وقد لاقوا استحسانّا وتشجيعّا من قبل الحاضرين، وهذا يدلّل على أنّ مدينة خانقين تنجب الفنّانين على الدوام".

من جانبه، قال كنعان حاتم مراد، صاحب المقهى الثقافي لوكالة شفق نيوز: "رغم خشیتنا من وباء كورونا وسلالته الجديدة، لكنّنا اوصينا كلّ الّذين قدّمنا لهم دعوة المشاركة أو الحضور إلى الأمسيّة أن يتجنّبوا الحضور في حال وجود أيّة أعراض للوباء عند أحدهم".

وتابع مراد قائلاً إن "هذا يأتي من ثقتنا بكلّ من قدّمنا لهم الدعوة، كذلك من الأهمّيّة الكامنة في الاستمرار بالنشاطات الثقافيّة، حيث أنّ الثقافة هي المفتاح لحلّ لجميع الأزمات".

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