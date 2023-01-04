خانقين تسجل نسبة قياسية في سقوط الأمطار

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، ان منطقة گرميان تصدرت المناطق التي شهدت سقوط الأمطار في الاقليم، لافتة الى ان منطقة خانقين شهدت سقوط 18 ملمترا من الامطار وهي لنسبة الاعلى متقدمة على كلار والسليمانية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان الامطار ستتواصل خلال اليومين المقبلين وستتركز اوجها في مناطق گرميان والسليمانية وستشهد المناطق الجبلية هطول كميات من الثلوج.

واشار البيان الى ان الساعات الاثنتي عشرة الماضية تصدرت گرميان وخانقين جميع المناطق من جانب كمية الامطار الساقطة، مبينا ان خانقين وحدها شهدت سقوط 18 ملمترا من الامطار متقدمة على كلار ودربنيخان التي بلغت كمية الامطار فيهما 13 ملم.

وأضاف البيان انه بصورة عامة بعد سقوط كميات كبيرة من الامطار في گرميان فقد شهدت السليمانية ايضا سقوط كميات كبيرة ايضا من الامطار، مبينا ان مناطق بينجوين وشارباژير شهدت هطول كميات من الثلوج.