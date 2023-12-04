خانقين تستعرض إرثها الثقافي والفني بفعاليات متميزة في ملتقى دولي (صور)

شفق نيوز/ اختتمت فعاليات ملتقى "الوند" الثقافي الأول في خانقين، يوم الاثنين، والذي تضمن تقديم فقرات تتعلق بالإرث الثقافي والفني للمدينة بمشاركة دولية.

وقال مسؤول الأنشطة في مديرية ثقافة وفنون خانقين، علي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن الملتقى أقامته مديرية الثقافة والفنون، بدعم المديرية العامة للثقافة والفنون في إدارة كرميان التابعة لوزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان.

وبين أن "الملتقى أقيم على مركز خانقين الثقافي لمدة ثلاثة أيام وللمرة الأولى بحضور سياسي وثقافي وفني وعشائري واسع ممثلاً بوزير الثقافة والشباب في إقليم كوردستان وقيادات سياسية من الأحزاب الكوردية والمسؤولين ونخب فنية وثقافية من خانقين والمحافظات العراقية وإقليم كوردستان وفنانين من إيران".

وأشار إلى أن "الملتقى تضمن عروضاً فلكلورية قديمة ومسرحيات ومعرض فني تشكيلي وندوات، إضافة إلى توزيع مؤلفات العميد الأسبق لكلية الآداب في خانقين بندر علي أكبر الخاصة بالكورد الفيليين في ديالى، إلى جانب حفلات غنائية وشعر عكس ثقافة خانقين للمحافظات وفناني ومثقفي إيران"، لافتاً إلى أن "الملتقى شهد تكريم نخبة من الفنانين والمثقفين".