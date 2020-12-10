خانقين تخصص 90 الف دونم للخطة الزراعية الشتوية

شفق نيوز/ اعلنت دائرة زراعة خانقين التابعة لإقليم كوردستان اليوم الخميس تخصيص 90 الف دونم للخطة الشتوية لزراعة محاصيل القمح والشعير .

وقال مدير الدائرة كاميران عبدالله لوكالة شفق نيوز، ان دائرة زراعة خانقين التابعة للإقليم حددت الخطة الشتوية للمناطق المشمولة في اطراف خانقين ونواحي ميدان وقوره تو بواقع 60 الف دونم لاراضي "السيح " التي تروى عبر الانهر والجداول و30 الف دونم للزراعة الديمية التي تعتمد على الامطار، مبينا ان 18% من الزراعة الديمية مشمولة بالخطة الرسمية فيما تسوق الكميات الاخرى من منتج القمح والشعير الى الاسواق التجارية المحلية.

واكد المسؤول المحلي ان دائرته هيأت البذور للمزارعين وبانتظار تجهيزهم بالاسمدة قريبا لضمان نجاح الخطة الشتوية، مشيرا الى تخصيص 3 مراكز لتسلم المحاصيل في "كلار وطوز خرماتنو وبعقوبة" وان المحاصيل تسوق فيما بعد الى الحكومة الاتحادية .

ويشتهر قضاء خانقين بكثرة بساتينه المكونة من أشجار النخيل والحمضيات والعشرات من انواع الاشجار المثمرة، فضلا عن الأراضي الزراعية الخاصة بالحبوب والخضروات.

وخانقين تابعة إدارياً لمحافظة ديالى، وهي من مناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل، تسكنها اغلبية كوردية.