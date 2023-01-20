خانقين تحيل مشاريع بلدية الى كوردستان

شفق نيوز/ كشفت مديرية بلدية خانقين التابعة لاقليم كوردستان عن احالة 4 مشاريع بلدية الى الاقليم لادراجها وتنفيذها ضمن الموازنة القادمة فيما اكدت وجود تنسيق عال مع بلدية خانقين الاتحادية لتفادي تقاطع المشاريع.

وقال مدير بلدية خانقين التابعة لاقليم كوردستان سوران علي محمود لوكالة شفق نيوز، ان دائرته احالت 4 مشاريع بلدية ضمن قطاعات الطرق والمجاري والمتنزهات الى بلديات كوردستان لادراجها وتنفيذها ضمن موازنة 2023 القادمة مشيرا الى تنفيذ عدة مشاريع بلدية من قبل الاقليم في خانقين عام 2019 رغم الازمة المالية.

واكد محمود وجود تنسيق عال مع بلدية خانقين التابعة لوزارة البلديات والاعمار الاتحادية لمنع تقاطع المشاريع وتنسيق تنفيذها وفق الاحتياجات المطلوبة مشيرا الى اعتماد برنامج المشاريع المتناسقة بين بلديتي الاقليم وديالى .

وعن مشاكل عمال التنظيف في خانقين اكد محمود "المشكلة تم حلها ورواتب عمال التنظيف منتظمة دون اي تأخير او تلكؤ.