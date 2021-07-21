خانقين تحصن ردهات "كورونا" من الحرائق

شفق نيوز/ اعلن مستشفى خانقين العام اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتفادي حوادث الحرائق في ردهات عزل مصابي كورونا، وذلك عقب حريق ضرب مستشفى للمصابين بفيروس كورونا في الناصرية وأوقع عشرات الضحايا.

وقال مدير المستشفى الدكتور ازاد الدلوي لوكالة شفق نيوز، ان الاجراءات المتخذة وقائية وتم العمل بها منذ أسبوع للحفاظ على أرواح المصابين في مستشفى العزل معلنا تحويل ردهة العزل إلى الاستشارية ونقل الاستشارية إلى ردهة العزل اعتبارا من يوم غد الخميس.

واكد الدلوي ان ردهة العزل في خانقين بحاجة يوميا إلى 250 اسطوانة أوكسجين وان ادارة المستشفى بذلت جهودا استثنائية حصلت خلالها على اسطوانات الأوكسجين من مدينتي كلار وبعقوبة للمصابين في ردهة العزل بسبب إيقاف دخول الأوكسجين من دول الجوار في عطلة العيد.

وأضاف أن إدارة وكوادر مستشفى خانقين العام وخلال أيام عيد الأضحى تعمل بجهد إضافي لتأمين حياة المصابين من الفيروس ومن الحرائق المتوقعة لردهات العزل.

واهاب مدير مستشفى خانقين المواطنين بمساعدة الكوادر الصحية خلال هذه الفترة الحرجة والتعاون من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية