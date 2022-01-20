خانقين تحذر من تداعيات العودة إلى "العصور الوسطى"

شفق نيوز/ أكد ناشطون مدنيون ومثقفون في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى، يوم الخميس، إلغاء تظاهرة احتجاجية بسبب الانعدام شبه التام للتيار الكهربائي، جراء فقدان الأمل بالحلول من قبل وزارة الكهرباء والجهات المختصة.

وذكر عدد من الناشطين، لوكالة شفق نيوز، أنهم اضطروا إلى "إلغاء تظاهرة حاشدة للمطالبة بانصاف خانقين بالتيار الكهربائي الذي انخفضت امداداته بنسبة 70% دون أي حلول أو أي تحسن نسبي يذكر منذ أكثر من شهر.

وأضاف ناشطون أن "الحكومة المحلية أخلت ساحتها من مشكلة الكهرباء المرتبطة بوزارة الكهرباء الاتحادية، والتي لم تنصف خانقين أو تقدم على أي خطوات لتحسين امدادات الكهرباء".

وحذر أهالي خانقين، من العودة إلى العصور الوسطى بسبب انعدام الكهرباء وتردي ملف الطاقة نحو الأسوأ بخطوات مخيفة وسط إهمال حكومي واضح، مؤكدين أنهم فقدوا الأمل والثقة بالجهات المسؤولة عن ملف الكهرباء ولاجدوى من التظاهرات والاحتجاجات داخل القضاء.