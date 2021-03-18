خانقين تتوقع انحساراً بأعداد الوافدين للإحتفال بنوروز وتعطي سببين

شفق نيوز/ رجحت ادارة قضاء خانقين شمال شرقي ديالى والتي تسكنها أغلبية كوردية، توافد 25% من أعداد السائحين المحتفلين بأعياد نوروز، بسبب قيود الوباء وتزامن إعلان امتحانات نصف السنة.

وقال قائممقام خانقين دلير حسن ساية لوكالة شفق نيوز، ان توقيتات امتحانات نصف السنة وقيود وإجراءات كورونا ستحد من اعداد الوافدين الى المدين لإحياء أعياد النوروز.

واكد سايه اعتماد السياق السائد بتنفيذ خطة امنية وخدمية واسعة لتأمين الاحتفالات بأعياد النوروز وبالتنسيق مع دائرة البلدية ومديرية السياحة التابعة لاقليم كوردستان وتهيئة الأماكن السياحية في منطقة سد الوند وبابا محمود اضافة الى المناطق الاخرى.

من جانبه اكد مدير دائرة السياحة في خانقين التابعة للهيئة العامة للسياحة في كوردستان سمير سردار يونس لوكالة شفق نيوز" إلغاء الانشطة والممارسات التي تنفذ سنويا خلال أعياد نوروز بناء على تعليمات من هيئة السياحة في الاقليم.

واضاف ان دائرته تنفذ سنويا وخلال اعياد نوروز حملات توعية وتوزيع دليل سياحي على الوافدين والسياح للتعريف بالأماكن السياحية الا ان جائحة كورونا وإجراءات الوقاية اوقفت حملات وأنشطة سياحة خانقين خلال اعياد نوروز القادمة.

ورجح يونس ان تكون خانقين محطة استراحة وقتية للسائحين الوافدين للاحتفالات ومنها الانتقال الى كوردستان مركز الاحتفالات الرئيسية.

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من أذار في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً،

ويحيي عدد من البلدان في الشرق الأوسط أعياد نوروز مثل إيران وأفغانستان وباكستان وبلدان بشرق أوروبا مثل طاجاكستان وأوزبكستان