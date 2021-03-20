خانقين تتسلم 200 جرعة من لقاح كورونا الصيني وتؤشر تخوفاً من تعاطيه

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الصحة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، يوم السبت، عن تسلمها 200 جرعة من لقاح كورونا الصيني، فيما اشرت تخوفا من قبل الأهالي حيال تلقي اللقاح.

وقال مدير الدائرة الدكتور سرمد يونس لوكالة شفق نيوز، ان حصة خانقين من اللقاح الصيني هي 15% من الكمية التي وصلت الى ديالى والبالغة اكثر من 2000 جرعة.

واضاف "تسلمنا 200 جرعة وسوف نتسلم الـ100 جرعة الباقية بعد اكمال الكمية المستلمة"، مشيرا الى تخصيص مركز صحي في خانقين لعمليات التطعيم باللقاح.

واشر يونس بعض التخوف لدى الاهالي من تعاطي اللقاح الصيني على الرغم من فعاليتها العالية التي تتجاوز 90% وهو لقاح معتمد في الامارات والمكسيك والبرازيل ودولاً اخرى وحقق نتائج كبيرة خاصة في الصين التي باتت تخلو من كورونا.

واكد ان "فاعلية اللقاح الصيني اعلى فعالية من لقاح أسترازينيكا البريطاني – السويدي المنشأ، والذي سيتسلم العراق منه 400 الف جرعة قريبا, الا ان فاعليته تبلغ 80%"، مشيرا الى ان بعض الدول مثل فرنسا وأيرلندا والدنمارك والنرويج وبلغاريا وأيسلندا والنمسا توقفت عن تعاطيه مؤقتا بسبب بعض التأثيرات الصحية حيال فئات محدودة من المجتمع.

وتابع يونس "ليس هناك اي مخاطر او تأثيرات جانبية من تعاطي اللقاح الصيني"، داعيا في الوقت ذاته المواطنين الى التطعيم باللقاح.

وتسلم العراق مطلع اذار الجاري 50 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، كهدية من الحكومة الصينية، على أن يتسلم العراق دفعات أخرى مدفوعة الثمن.

فيما اعلنت وزارة الصحة العراقية مطلع العام الحالي عن اتفاق مبدئي على استيراد 8 ملايين جرعة أخرى من اللقاح البريطاني أسترازينيكا عبر منصة كوفاكس، وستصل على مراحل بدءا من نيسان المقبل.