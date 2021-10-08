خانقين.. الكشف عن "خروقات" انتخابية واعتقال اعلامي حاول توثيقها

شفق نيوز/ كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة، عن "خروقات" انتخابية في أحد مراكز الاقتراع في خانقين، في وقت اعتقلت السلطات الأمنية اعلامي حاول توثيق الخروقات.

وقال مسؤول اعلام المركز ١٥ للحزب تنظيمات خانقين شيركو توفيق لوكالة شفق نيوز"، إن "فوضى حدثت في أحد مراكز الاقتراع في خانقين بسبب ازدحامات خارج المركز إلى جانب مضايقات تعرضت لها عناصر البيشمركة خلال عملية الاقتراع في عدة مراكز".

وتابع أن "قوات الأمن اعتقلت مراسل قناة البغدادية عباس محمد الاركوازي خلال محاولته تغطية التصويت ولازال قيد الاعتقال".

وطالب توفيق وباسم أهالي خانقين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"إطلاق سراح الاركوازي حماية لحرية الإعلام وواجبه الوطني والمهني".