خانقين .. ارتفاع نسبة إنتاج التمور هذا الموسم وتوجهات لزراعة عشرات الأصناف النادرة

شفق نيوز/ أكد قضاء خانقين شمال شرقي ديالى، يوم الخميس، إرتفاع نسبة إنتاج التمور هذا الموسم عن الذي سبقه، مشيرا إلى انطلاق خطط لزراعة ونشر عشرات الأصناف الجيدة من هذه المادة الغذائية.

وقال مدير زراعة خانقين التابعة لحكومة كوردستان كاميران عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إن إنتاج التمور للموسم الحالي تجاوز 10000 طن، فيما بلغ الموسم الماضي 80000 طن رغم أسعاره التي لم ترقَ الى مستوى طموح المزارعين والمنتجين للتمور.

واحصى عبدالله في حديثه لوكالة شفق نيوز، مساحات بساتين النخيل في خانقين الى اكثر من 2700 دونم، فيما بلغت مساحة بساتين النخيل المتضررة نحو 80 ألف دونم.

وأكد، توجيه المزارعين لإعادة إحياء البساتين القديمة باستخدام تقنيات حديثة وأصناف جديدة ذات مردودات اقتصادية، مشيرا الى تزايد اصناف التمور في خانقين من 15 الى 23 صنفا من ذات الجودة العالية، و ذات الاقبال الكبير في الاسواق ولدى المستهلكين.

وعن تسويق تمور خانقين اوضح عبدالله، أن تمور خانقين تُسوَّق الى اقليم كوردستان، وتلقى اقبالا كبيرا في محافظات اربيل والسليمانية، ونسبة في قضاء كلار الذي اطلق نهضة زراعة حديثة لاصناف التمور الجيدة، والنادرة والتي ستبصر النور خلال الاعوام القريبة القادمة.

وبحسب الاحصائيات الزراعية فان اكثر من 60 بستانا في خانقين تعرضت للتجريف وتحويلها الى ارض سكنية لمنافع مادية .