"حول المدفأة حتى مطلع الفجر".. صدور كتاب جديد للكاتب والمترجم الصحفي ماجد سوره ميري

شفق نيوز- بغداد

صدر حديثاً عن دار الثقافة والنشر الكوردية، إحدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، كتاب جديد للكاتب والمترجم الصحفي ماجد سوره ميري بعنوان "تا-گوڵ سوو لە لیە ئاگردان = حول المدفأة حتى مطلع الفجر"، وهو عمل يزاوج بين الحنين إلى الموروث الشعبي والرؤية المعاصرة للواقع الاجتماعي والسياسي.

الكتاب، الواقع في 320 صفحة من القطع الوزيري، يضم 77 مقالاً سبق نشرها في عمود صحفي بمجلة "گول سوو". كتبها المؤلف باللهجة الكوردية الجنوبية، لتشكل رحلة تأملية في تفاصيل الحياة اليومية، تستحضر الحكمة الشعبية وتعيد صياغتها بأسلوب حديث يجمع بين العفوية والعمق الفكري.

في حديثه لوكالة شفق نيوز، قال سوره ميري إن الكتاب "ثمرة سنوات طويلة من العمل الصحفي في الحقل الثقافي والاجتماعي في مؤسسة شفق للثقافة والاعلام، ومحاولة لإعادة إحياء اللهجة الجنوبية الكوردية كوعاء للتعبير الأدبي والفكري".

وأضاف أن هدفه كان "تحويل اللغة الشعبية إلى مساحة للتأمل والنقد، دون أن تفقد نكهتها ودفئها الإنساني".

ونوه سوره ميري الى ان الاستاذ علي حسين فيلي، مسؤول مؤسسة شفق للثقافة والإعلام، قد كتب مقدمة الكتاب وجاء فيها: "ان ماجد سوره ميري هو صحفي وكاتب ومحرر، شغل في فترات سابقة منصب مدير تحرير مجلة "گول سوو". عاش هذا الكاتب تجربة مزدوجة بين الانتماء القومي والواقع البغدادي، مما أكسبه خزانا ثريا من الخبرة والتجربة الإنسانية والمهنية. فمنذ أكثر من عشرين عاما، يُعدّ أحد الأعضاء الفاعلين والمخضرمين في مؤسسة شفق للثقافة والإعلام".

ويضيف فيلي "يحمل هذا الكتاب في طيّاته حكايات فولكلورية وحِكما شعبية، صاغها المؤلف بلغة بسيطة ورؤية جديدة، مستخدما اللهجة الكوردية الجنوبية بعباراتها العذبة، ليعيد إحيائها ويُقدّم من خلالها نافذة أوسع للتعريف بكورد الجنوب وثقافتهم"(....) " ومن خلال هذا الجهد، استطاع أن يبرز قيمة وجمال هذه اللهجة، ويمنحها طابعا مميزا في الشكل والمضمون. ومن غير المبالغة القول إن هذا المسعى يشكّل إضافة نوعية إلى الكنز الثقافي الكوردي الجنوبي".