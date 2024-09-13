حصاد 1500 طن من الجوز سنوياً في بساتين إيلام

شفق نيوز/ أعلن مسؤول الجهد الزراعي في محافظة إيلام الفيلية في إيران، حشمت عزيزان، يوم الجمعة، حصاد ما يقارب 1500 طن من الجوز، سنويًا من بساتين المحافظة.

وأوضح عزيزان، أن موسم حصاد الجوز قد بدأ حاليًا في إيلام، وأن مساحة زراعة الجوز في المحافظة تبلغ 1320 هكتارًا، حيث يتم استخراج نحو 1500 طن من الجوز سنويًا من هذه المساحة، بحسب موقع "مهر".

وأشار عزيزان إلى أن منطقة "سيَوان" تُعدّ المركز الرئيسي لإنتاج الجوز في إيلام، حيث تبلغ مساحة زراعة الجوز في هذه المنطقة 280 هكتارًا، ومن المتوقع أن يتم حصاد 560 طنًا من الجوز هذا الموسم.

كما أضاف أن إنتاج الجوز في بساتين "سيَوان" يبلغ معدل 2 طن لكل هكتار.