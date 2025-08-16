حريق كبير في إيلام الفيلية ودعوات للسكان بالتطوع لإخماده

شفق نيوز- إيلام الفيلية

أعلن قائممقام قضاء تشرداول بمحافظة إيلام الفيلية في إيران، محمد گراوند، يوم السبت، عن امتداد الحريق في مرتفعات تشرمين مع اشتداد الرياح، داعيا إلى التطوع للمساعدة في منع انتشار النيران.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية في خبر لها ترجمته وكالة شفق نيوز، نقلا عن گراوند، إن "حريقا واسع النطاق بدأ منذ صباح اليوم، وامتد إلى مرتفعات منطقة تشرمين، ونظرا للرياح العاتية وصعوبة عبور المنطقة، واجهت عملية السيطرة عليه صعوبات بالغة".

وأضاف أن "منع انتشار الحريق إلى مناطق أخرى يتطلب تدخلا فوريًا من القوات الأمنية"، مبينا أنه "لا توجد أي قيود على إرسال ونقل المتطوعين إلى المنطقة، والسلطات الحكومية على أهبة الاستعداد لتنظيمهم".

وتابع أنه "بالإضافة إلى فرق إدارة الموارد الطبيعية والبيئة والمنظمات غير الحكومية، تم إرسال فرق من مدينتي هليلان وسيروان إلى المنطقة حتى الآن".

وأشار گراوند إلى أن "المدير العام لإدارة الأزمات والمدير العام للموارد الطبيعية في المحافظة متواجدان أيضا في المرتفعات منذ صباح اليوم، ويتابعان عمليات إخماد الحرائق ميدانيا"، معربا عن أمله بأن "أهل الخير والمهتمين بالطبيعة، بالتواجد في المنطقة ومساعدة فرق الإغاثة في السيطرة على الحريق وإخماده".

ترجمة وكالة شفق نيوز