حرفيو إيلام الفيلية يشاركون في معرض الصناعات اليدوية بمدينة الكوت العراقية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

انطلقت في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط العراقية، يوم الأحد، فعاليات معرض الصناعات اليدوية التخصصي في دورته الأربعين، بمشاركة لافتة من حرفيي ومصنعي محافظة إيلام الفيلية في إيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتوطيد الدبلوماسية الثقافية بين البلدين الجارين.

وفي تصريحات صحفية نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية وترجمتها وكالة شفق نيوز، أكد مدير عام التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في محافظة إيلام، فرزاد شريفي، أن التواجد الإيراني في قلب مدينة الكوت يمثل "فرصة إستراتيجية" للتعريف بالإمكانات الفنية الإيلامية وتطوير مسارات التصدير نحو السوق العراقية الواعدة.

وأوضح شريفي أن هذه المشاركة تأتي ضمن رؤية تهدف إلى تنشيط الحراك الاقتصادي في المناطق الحدودية، وفتح منافذ تسويقية جديدة للمنتجات اليدوية والحرف التقليدية، وتمكين الحرفيين من التواصل المباشر مع الفاعلين الاقتصاديين والجمهور في العراق.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن محافظة إيلام، وبحكم صلاتها الجغرافية والاجتماعية الوثيقة مع العراق، تسعى لتحويل الصناعات اليدوية من مجرد موروث ثقافي إلى قطاع مدرّ للدخل عبر بوابة التصدير الإقليمي.

وأضاف أن "عرض المنتجات الفاخرة وعالية الجودة في معرض واسط يساهم في تقديم الهوية المحلية لمحافظتنا بأفضل صورة، ويعزز من فرص التعاون الاقتصادي المشترك".

يذكر أن الإدارة العامة للتراث في إيلام وضعت "التسويق الدولي" على رأس أولوياتها، مع التركيز بشكل خاص على العراق كشريك تجاري أساسي، نظرا للطلب المتزايد على المشغولات اليدوية والفنون التقليدية التي تشتهر بها المنطقة.