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حرائق تحرم مندلي من التيار الكهربائي

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-07-23T07:06:10+0000
حرائق تحرم مندلي من التيار الكهربائي

شفق نيوز/ تسببت حرائق عرضية بانقطاع التيار الكهربائي عن ناحية مندلي شرقي ديالى بشكل تام بسبب الأحمال والضغط الكبير على المنظومة الكهربائية.

واكد مسؤولون محليون لوكالة شفق نيوز، ان الناحية تعرضت لحادثي حرائق طالا محطة مندلي والقواطع والمغذيات الكهربائية خلال 72 ساعة ما سبب انطفاء تام للتيار الكهربائي.

واوضح ان الحادث الاول طال محطة مندلي وتمكنت مفارز كهرباء ديالى من اصلاح المحطة واعادتها للعمل في اول ايام العيد فيما تعرضت القواطع والمغذيات في سوق مندلي للحرائق وإعادة انقطاع التيار الكهربائي مرة اخرى.

واكد ان مفارز الصيانة الفنية تواصل اصلاح الاضرار واعادة التيار الكهربائي الى الناحية مطالبين بالوقت ذاته بمعالجة الاختناقات الكهربائية وتقوية شبكة التوزيع ورفدها بالمحولات للحفاظ على ديمومة التيار الكهربائي.

ويشكو اهالي مندلي وقزانية شرقي ديالى من تقادم شبكات الكهرباء وقلة التجهيز اضافة الى ضعف المنظومة الكهربائية خلال فصل الصيف.

وتقع ناحية مندلي على بعد 93 كم شرق بعقوبة ويبلغ سكانها اكثر من 30 الف نسمة وتعد من المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

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