جمعية فيلية: الكورد الفيليون مغيبون عن العملية السياسية

شفق نيوز/ جددت الجمعية الحرة للكورد الفيليين غياب التمثيل السياسي الفيلي والتشتت الذي تعيشه شريحة الفيليين الذي يعد الأكثر تضررا من سياسات النظام السابق.

وقالت مسؤولة التنظيم النسوي في الجمعية نوال وهاب احمد لوكالة شفق نيوز؛ إن "أكثر من 21 ألف شهيد في عموم المحافظات من الكورد الفيليين اعدمهم النظام السابق وقسما كبيرا منهم لم يتسلموا حقوقهم وقسما اخر ما زال في التهجير منذ عقود".

وأضافت؛ أنه بالرغم من مظلومية الكورد الفيليين الا انهم ما زالوا غائبين ومغيبين سياسيا ولا يوجد ممثل صريح للشريحة في العملية السياسية بسبب انصهار الأحزاب الفيلية وشخوصها السياسية والاحزاب الاخرى بدوافع القومية او الطائفة".

ولفتت أحمد الى ان المكون الفيلي لم يستحصل حقوقه حتى الان مقارنة بالمكونات الاخرى وفي عموم الجوانب والاستحقاقات.

وجردت السلطات في نظام صدام حسين الكورد الفيليين من الجنسية العراقية، وعملت على ترحيلهم الى ايران بحجة التبعية، قبل ان تنفذ بحقهم ابادة جماعية، قبل أن تدفن شبابهم بمقابر جماعية.

وكان النظام السابق قد أقدم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي على تهجير نصف مليون شخص إلى إيران حسب الاحصائيات التي أعدتها الأمم المتحدة، لغاية عام 1991.

وتعرض الكورد الفيليون على وجه الخصوص الى تهجير ممنهج منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، ثم إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده صدام حسين في 1980 بحجج عديدة ومنها أنهم ينحدرون من إيران قبل أن يتم إسقاط جنسيتهم.