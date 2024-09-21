جمارك ايلام الفيلية: تصدير بضائع إلى العراق بأكثر من 637 مليون دولار

شفق نيوز/ اعلن مدير عام جمارك محافظة ايلام الفيلية سهراب كمري، اليوم السبت، تصدير بضائع بقيمة 637 مليوناً و174 ألف دولار من جمارك مهران الحدودية إلى العراق ودول أخرى خلال الـ5 أشهر الماضية من العام الجاري.

ونقلت مواقع إخبارية إيرانية، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن كمري قوله إنه تم تصدير 637 مليوناً و174 ألف دولار من جميع أنواع البضائع من جمارك مهران الحدودية إلى العراق ودول أخرى في الأشهر الخمسة الماضية من هذا العام، موضحا أن هذه الكمية من البضائع بلغت مليون و151 ألف طن.

وأضاف كمري؛ أن السلع التصديرية الرئيسية من جمارك حدود مهران شملت جميع أنواع المنتجات البتروكيماوية، ومعدات محطات توليد الكهرباء، ومواد البناء، والبلاط والسيراميك، والمنتجات المعدنية والبلاستيكية، والمنتجات الزراعية.