جبال إيلام.. مغامر يتحدى الطبيعة بقلب من حديد

شفق نيوز/ يبدو أن ميلاد كرمي أصبح شخصية بارزة في مجتمع متسلقي الجبال والمغامرين بفضل شجاعته وقدرته على تسلق المنحدرات العالية والخطيرة في طبيعة إيلام الخلابة، حيث تمكن من جذب اهتمام واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بمشاركة مقاطع الفيديو التي توثق مغامراته في تلك المناطق الوعرة.

هذه المقاطع تظهر مهاراته في التعامل مع التضاريس الصعبة والخطرة، مما يجعله مصدر إلهام للكثير من عشاق الطبيعة والمغامرة، مع العلم أن خطأ بسيط في تلك المرتفعات يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.

يبدو أن ميلاد كرمي يتخطى حدود التسلق التقليدي بمغامراته التي تبرز التحدي والمجازفة إلى أقصى حد. عدم استخدامه لمعدات الأمان التقليدية، وقيامه بالتسلق بأقدام عارية أو مرتدياً النعال، يجعل من مشاهدته تجربة مثيرة ومتوترة. تجذب فيديوهاته اهتمام المشاهدين الذين يشاهدونه وهو يسير على حواف الصخور الضيقة فوق الوديان السحيقة، حيث يتطلب ذلك توازناً شديداً وثقة كبيرة في قدراته.

عبارته الشهيرة "وضع‌تان چونه؟" (كيف حالكم؟) تُظهر الطابع الشخصي والتفاعلي لفيديوهاته، مما يزيد من قربه من متابعيه ويُشعرهم وكأنهم يشاركونه المغامرة في تلك اللحظات الخطيرة. تعليقات متابعيه تتراوح بين الإعجاب بشجاعته وجرأته إلى الانتقادات بسبب المخاطر العالية التي يتعرض لها.

إذا كنت من محبي المغامرات ولا تخشى المرتفعات، فإن مشاهدة مقاطعه ستكون تجربة مشوقة مليئة بالإثارة والتحدي.

ترجمة: شفق نيوز عن موقع: "هفت صبح" الايراني