جائزة "الشيخ حمد" القطرية تتوج كورديين فيليين

شفق نيوز/ أسدل الستار الأحد على فعاليات جائزة "الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي" في نسختها السادسة، بتتويج الفائزين في هذه الدورة التي شهدت تنافسا محموما بين أكثر من 300 مشاركة، تمثل أفرادا ومؤسسات معنية بالترجمة من 42 دولة عربية وأجنبية.

وشهدت الدورة الحالية انجازاً بعد تتويج كورديين فيليين بجائزتين.

وتبلغ قيمة الجائزة مليوني دولار، وقد اعتمدت في دورتها السادسة لعام 2020 اللغة الفارسية لغة رئيسة ثانية بعد الإنجليزية، و5 لغات في فئات الإنجاز، لتكون فئات الجائزة لهذا الموسم هي:

الترجمة من العربية إلى الإنجليزية.

الترجمة من الإنجليزية إلى العربية.

الترجمة من العربية إلى الفارسية.

الترجمة من الفارسية إلى العربية.

جائزة الإنجاز في اللغتين الرئيستين الإنجليزية والفارسية.

فئات جوائز الإنجاز في ترجمات اللغات المختارة من العربية وإليها، وهي: لغة البشتو، والبنغالية والسويدية والكورية.

تتويج الفائزين

وفي حفل افتراضي لتتويج الفائزين، قال حسن النعمة أمين عام جائزة "الشيخ حمد" للترجمة إن الجائزة أصبحت معلَما حضاريا في الحقل الثقافي العالمي، إلا أنه بسبب الظروف التي يعيشها العالم جراء جائحة كورونا، لم يكن ممكنا الاحتفال بهذه المناسبة كما في السابق، "خاصة أننا قد بذلنا في هذه الدورة جهدا كبيرا لأجل تنويع حقول الترجمة".

وفي فئة الترجمة من الفارسية إلى العربية، ففاز حسن الصراف بالمركز الأول عن ترجمته لكتاب "الصحراء" لعلي شريعتي، وفي المركز الأول مكرر جاء مصطفى أحمد البكور عن ترجمته لكتاب "الزيدية في إيران" لمحمد كاظم رحمتي، وإثر حجب المركز الثاني، حلَّ ثالثا باسل أحمد أدناوي عن ترجمته لكتاب "تاريخ الأدب الفارسي" لأحمد تميم داري، وفي المركز الثالث مكرر حل صادق خورشا وهو كوردي فيلي عن ترجمته لكتاب "من ماضي الأدب الإيراني" لعبد الحسين زرين كوب.

وإثر حجب المرتبة الأولى في فئة الترجمة من العربية إلى الفارسية، حلَّ ثانيا صادق دارابي عن ترجمته لرواية "دروز بلغراد" لربيع جابر، وفي المركز الثالث حلت أمل نبهاني عن ترجمتها لرواية "فرانكشتاين في بغداد" لأحمد سعداوي.

أما جوائز الإنجاز، فكانت على التوالي من نصيب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وروجر آلان، وموسى بيدج وهو كوردي فيلي، ويوسف بكار.

ويذكر أن خورشا وبيدج لهما مساهمات واعمال واسعة في الاثر الكوردي الفيلي، وهما من المسفرين من العراق إلى إيران.