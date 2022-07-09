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جامعة صلاح الدين بأربيل تشكل لجنة بشأن الإبادة الجماعية بحق الكورد الفيليين

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-07-09T07:58:39+0000
جامعة صلاح الدين بأربيل تشكل لجنة بشأن الإبادة الجماعية بحق الكورد الفيليين

شفق نيوز/ أعلنت جامعة صلاح الدين في أربيل تشكيل لجنة بشأن الإبادة الجماعية ضد الكورد الفيليين.

وقال المتحدث باسم الجامعة، سامان عبدالله في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو محاولة توثيق الجرائم التي ارتكبت بحق شريحة الكورد الفيليين خلال حقبة النظام السابق".

واضاف ان "اللجنة تتكون من ثلاثة كوادر في الجامعة وذلك للتوعية من هذه الجرائم وتعريفها على أنها جرائم إبادة جماعية".

وتعرض الكورد الفيليون للتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده صدام حسين في 1980 بحجة "التبعية الإيرانية"، لكن مؤرخين يرون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.

ويقطن الكورد الفيلية وغالبيتهم مسلمون شيعة في المناطق الحدودية الشرقية الوسطى من العراق والجنوبية الغربية من إيران.

وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب عام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.

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