ثلاث مناطق حرة تدخل الخدمة بين إيران والعراق

شفق نيوز/ صادقت إيران على إنشاء مناطق حرة على الحدود العراقية، وبالتحديد في مناطق كوردية.

وأعلن محافظ كوردستان غرب إيران بهمن مرادنيا عن مصادقة مجمع تشخيص مصلحة النظام على إنشاء منطقة “بانة – مريوان” الحرة الحدودية المحاذية لإقليم كوردستان.

وقال إن إنشاء المنطقة الحرة من شأنه الإسراع في عملية التنمية في محافظة كوردستان واجتذاب المستثمرين اليها.

ويعد منفذا “سيرانبند” في بانة و”باشماخ” في مريوان من المنافذ الحدودية المهمة لإيران مع العراق.

كما اعلن النائب في مجلس الشورى الاسلامي علي اكبر بسطامي عن مصادقة مجمع تشخيص مصلحة النظام على اعتبار مدينة مهران الحدودية التابعة لمحافظة ايلام غرب البلاد والمحاذية للعراق منطقة تجارية حرة بصورة رسمية.

وقال إن المصادقة على اعتبار مهران منطقة تجارية حرة من شأنها تحقيق الازدهار الاقتصادي وتوفير الأمن لقاطني الحدود وكذلك التنمية المستدامة للمحافظة.

يذكر ان منفذ مهران الحدودي يعتبر المنفذ الأهم بين إيران والعراق والاكثر نشاطا من حيث عبور المسافرين او التبادل التجاري بين البلدين.

وبالإضافة إلى ذلك، قررت إيران انشاء منطقة حرة في قصر شيرين محافظة كرمانشاه، لتضاف إلى ثماني مناطق مختلفة.