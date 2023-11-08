تواصل جماهيري بلا مشكلات.. كورد ديالى يطمحون بمقعدين عبر بوابة خانقين

شفق نيوز/ أعلنت القوى الكوردية الرئيسية في خانقين شمال شرقي ديالى، اعتماد آليات تواصل جماهيري حديثة وبعيدة عن الروتين والمشكلات، مؤكدة طموحها حصد مقعدين في مجلس المحافظة القادم.

وقال عضو اللجنة الإعلامية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في ديالى، إياد كركوكي، لوكالة شفق نيوز: "بدأنا بحملة انتخابية قوية وبعيدة عن الأساليب الكلاسيكية وبمرشحين لهم باع وكفاءة في خانقين، وسنقيم احتفالية للقائمة الأسبوع القادم".

وأكد سير الحملة الانتخابية دون مشكلات أو عراقيل في خانقين، موضحاً أن هدف الحزب حصد مقعد في مجلس المحافظة لتغيير الواقع الحالي لخانقين ومعالجة "المشكلات الجسيمة".

وبين كركوكي، أن "قائمة حزبه تضم 16 مرشحاً جميعهم من الحزب الديمقراطي دون التحالف مع أي قوى، انسجاما مع أهداف الحزب أمام الاستحقاقات المهمة لسكان خانقين".

وتابع: "هدفنا قضية مكون وقضية خانقين وتوابعها بشكل خاص وإعادتها إلى الوضع الطبيعي وتصحيح المسارات الخاطئة بالتعاون مع جميع الطبقات الشعبية والأكاديمية".

وعلى الطرف الثاني، وصف عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني - مركز خانقين، إبراهيم حسن، حملة حزبه الانتخابية بـ"المتطورة تدريجيا وبعيدة عن الروتين والأساليب الكلاسيكية" في عموم المناطق المتنازع عليها في ديالى.

وأكد حسن، خلال حديثه للوكالة، أن "الآلية الانتخابية تحث الجماهير على انتخاب القائمة بشكل عام، وليس لمرشح معين، لإبعاد الأهداف الشخصية عن مضمون العملية الانتخابية وأهدافها".

وأشار إلى اعتماد آليات "تواصل جماهيري موضوعية" بعيدة عن الوعود بالتعيينات والمنافع الفئوية والتركيز على معالجة الواقع الخدمي والنهوض به بالتنسيق مع الجهات المعنية بملف الخدمات وعدم استثناء أي منطقة في النفوذ السكاني الكوردي.

واعتبر عضو الاتحاد الوطني، الحملة الانتخابية الحالية هي الأفضل، مقارنة بالدورات الانتخابية الماضية لما تتطلبه أوضاع خانقين الحالية الراهنة، مرجحا حصد مقعدين للكورد في مجلس محافظة، مع المفاضلة للاتحاد الوطني صاحب النفوذ الجماهيري الأكبر في المناطق المتنازع عليها بديالى، على حد قوله.

ويتنافس في محافظة ديالى، 318 مرشحاً على خوض الانتخابات المحلية في ديالى، والتي من المقرر إجراؤها يوم 18 من شهر كانون الأول المقبل، من بينهم 50 مرشحاً عن الأحزاب الكوردية.

وتخوض الانتخابات في المحافظة، 8 أحزاب و7 ائتلافات، ومرشحا واحداً منفرداً فيما يبلغ عدد المشمولين بالاقتراع نحو 980 ألف ناخب لاختيار 15 عضواً في مجلس ديالى القادم، بعد تقليص مقاعد مجالس المحافظة بنسبة 50%.