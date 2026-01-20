تنسيقية الكورد الفيليين: ما يجري لكورد سوريا امتداد لإبادة شريحتنا

شفق نيوز- بغداد

دعت تنسيقية الكورد الفيليين، يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي لوقف "نزيف الدم والعنف والتهجير" الذي يتعرض له الكورد في سوريا، محذّرةً مما وصفته بـ"مؤشرات خطيرة" على تكرار سيناريوهات الاستهداف الجماعي.

وقالت التنسيقية في بيان إن ما يتعرض له الكورد في سوريا "يمثل مؤامرة إبادة جماعية وسط صمت غير مبرر من الجهات التي تتحدث عن إحلال السلام والديمقراطية"، معتبرةً أن ما يجري "يعيد إلى الأذهان ما تعرض له الكورد الفيليون في العراق خلال ثمانينيات القرن الماضي من قتل للشباب وتهجير على مرأى من المجتمع الدولي، حيث أن تبعات تلك المرحلة ما زالت ممتدة حتى اليوم".

وأضاف البيان أن التطورات في سوريا "تعكس تنصلاً من معاهدات السلام والأمن في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن "حرب الإبادة بحق كورد سوريا قد تتكرر ضد أي مجتمع وبشتى الذرائع ما لم تُتخذ إجراءات رادعة".

يأتي ذلك عقب اشتباكات دامية بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية منذ أيام عدة، وعمليات عسكرية في المناطق ذات الأغلبية الكوردية في شمال شرق سوريا، قبل أن يتم الإعلان مساء اليوم عن التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين.