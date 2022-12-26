تنديد برلماني بقرار "مجحف" ضد الكورد الفيليين ودعوة لإنصافهم في الموازنة

شفق نيوز/ دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، إلى ضرورة انصاف الكورد الفيليين، ومراجعة وإلغاء التشريعات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل بحقهم، فيما طالب الحكومة بإعادة اعمار مناطقهم ومنحها التخصيصات المالية اللازمة ضمن موازنة العام المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي استقبل بمكتبه، اليوم الإثنين، عدداً من شيوخ ووجهاء عشيرة قره لوس من الكورد الفيليين؛ لبحث أوضاعهم والاستماع الى مشاكلهم واحتياجاتهم".

وأكد المندلاوي على "ضرورة انصاف الكورد الفيليين، وإزالة الآثار السيئة التي لحقت بهم في زمن النظام البائد، ومراجعة وإلغاء التشريعات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل بحق الفيليين، ولا سيما القرار رقم (617) والمتعلق بمصادرة البساتين والأراضي الزراعية في منطقتي خانقين ومندلي بمحافظة ديالى، كونه قرار مجحف وظالم ويجب معالجة الآثار المترتبة عليه".

ودعا النائب الأول الحكومة الى إعادة إعمار المناطق الفيلية وتطوير منافذها الحدودية، ومنحها التخصيصات المالية اللازمة ضمن موازنة العام المقبل، وشمولها بالمشروعات الاقتصادية والقطاعية والاستراتيجية".

وعانى الكورد الفيليون والذين ينتشرون في بغداد ووسط العراق وجنوبه من سلسلة اجراءات من قبل سلطة حزب البعث الذي تسلم السلطة في العراق العام 1963 حيث تم سلب ممتلكاتهم وأموالهم كافة إضافة إلى تجريدهم من الجنسية العراقية واختتمها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بقسوة مضاعفة.

وكان الكورد الفيليون من اثرياء العراق وخصوصا في العاصمة بغداد إضافة إلى تبوء مناصب عليا نتيجة إقبالهم على الدراسة لكنهم تعرضوا الى حملات ممنهجة لابادتهم بتهم شتى كانوا يتعرضون لها.

فيما تشكو أسر كوردية فيلية إلى الآن من عدم حصولها على رفات أبنائها الذين ذهبوا ضحايا إبان تلك الفترة القاسية في حياتهم.