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تعرف على نجمة بوليوود "وارينا حسين" الخانقينية

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-05-30T21:40:34+0000
تعرف على نجمة بوليوود "وارينا حسين" الخانقينية

شفق نيوز/ في مقطع فيديوي، تظهر الفنانة الأفغانية من أصول كوردية عراقية (وارينا حسين) وهي تتكلّم بلغتها الأم وتقول إنّها من كوردستان، لتطرح وقتها جملة تساؤلات عن نشأتها وكيفية وصولها لنجومية بوليوود.

ووارينا تولدت عام 1999 في كابل، ممثلة وعارضة أزياء اشتهرت في بوليوود، والدها كوردي من مدينة خانقين، وأم أفغانية، بدأت التمثيل في سنة 2018. وهي تتقن اللغتين الهندية والغوجاراتية، وقليل من الكوردية.

وبهذا الخصوص، يتحدث مقرب من والد وارينا لوكالة شفق نيوز، أنّ الوالد اسمه الكامل علي حسين نامدار، وكان يدعى بـ (عەلی بەداو)، من أهالي مدينة خانقين، وتحديدّا من حيّ (پاشا كوپري)، وقد هاجر إلى إيران في عام 1990، ومن هناك وصل إلى باكستان، وتزوج بعدها بامرأة أفغانيّة.

واشتهرت وارينا حسين بعد تمثيلها بفيلم Dabangg 3 مع نجم بوليوود سلمان خان.

وارينا برفقة والدها

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