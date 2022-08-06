تعرض أكبر نهر في محافظة إيلام الفيلية للجفاف

شفق نيوز/ تعرض نهر "سيمرة" الذي يمر بخمس محافظات ايرانية والذي يُعد أكبر نهر في محافظة ايلام الفيلية إلى جفاف في بعض أذنابه في حالة غير مسبوقة.

وقال نور الدين فتاح زادة مدير الجهاد الزراعي في قضاء سيروان التابع لمحافظة ايلام الفيلية، إنه جراء الجفاف الذي ضرب النهر تناقصت نسبة إنتاج المحاصيل الزراعية إلى 40 بالمئة.

بالمقابل ذكر علي رضا محمد معاون مدير البيئة في محافظة ايلام، ان بطول ثلاثة كيلومترات من النهر قد تعرض للجفاف التام في مركز المحافظة بسبب انخفاض مناسيب المياه الجوفية الى نسبة 42 - 46 بالمئة