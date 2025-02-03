تشوبي تطلق "WELATEGEM" بلمسة كوردية فيلية

شفق نيوز/ أطلقت المطربة الكوردية المعروفة تشوبي فتاح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "WELATEGEM"، أي وطني، والتي صدرت باللهجة الكوردية الجنوبية (الفيلية).

وتأتي الأغنية من كلمات الشاعرة تارا مصطفى، فيما تولّى التلحين والإنتاج الموسيقي أمير جباريان، وجرى إخراج العمل تحت إشراف المخرج ناصر حيدري.

وحملت الأغنية "WELATEGEM" ألحانًا عاطفية تمزج بين الأصالة الكوردية الجنوبية (الفيلية) والتوزيع الموسيقي العصري، كما لامست كلماتها مشاعر المستمعين.

وتُعَدُّ تشوبي واحدة من الأسماء البارزة في عالم الموسيقى الكردية، واشتهرت بصوتها الدافئ وقدرتها على مزج الإحساس بالأداء القوي.