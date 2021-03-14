تربية خانقين ترد على التشكيك بأعداد موظفيها: ابوابنا مفتوحة للتقصي والتحقق

شفق نيوز/ ردت مديرية تربية خانقين التابعة لاقليم كوردستان، يوم الاحد، على مزاعم "التشكيك والمبالغة" حيال اعداد موظفيها الحقيقيين والتي اطلقتها اطراف سياسية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال مدير المديرية حسن الطالباني لوكالة شفق نيوز، ان المزاعم التي اطلقتها بعض الاطراف السياسية والاعلامية حيال حقيقة اعداد موظفي تربية اقليم كوردستان في خانقين "كلام غير صحيح ومبالغ فيه ولا يستوجب الرد باعتباره كلام (فيسبوك) بعيد عن الدقة".

واضاف "ابوابنا مفتوحة امام الجميع للتحقق والتقصي وفق الاطر القانونية بعيدا عن السجالات والاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وبين الطالباني ان "اعداد موظفي التربية في خانقين 3764 موظفاً, 1750 منهم ضمن تربية ديالى والمتبقي ضمن ملاك كوردستان، الى جانب وجود منسبين من تربية كوردستان ضمن ملاكات تربية ديالى"، مؤكدا "نحن نتعامل بالادلة والاحصائيات الرسمية وليس بمجرد ادعاءات متناقلة عبر الاعلام".

يذكر ان احد النواب اتهم وبشكل مبطن مديرية تربية خانقين، بأن اعداد موظفي اقليم كوردستان في خانقين وضمن تربية خانقين "غير حقيقية"، واتهم حكومة الاقليم بـ"التعتيم" على الاعداد الحقيقية لموظفيها خارج كوردستان.