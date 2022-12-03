تتضمن مواضيع متميّزة .. مجلة "فيلي" تصدر عددها الـ27 بعد الـ200

شفق نيوز/ صدر العدد الجديد الـ27 بعد الـ200 لمجلة "فيلي"، وهي مجلة شهرية تصدر عن مؤسسة شفق للثقافة والإعلام للكورد الفيليين.

وتصدر العدد افتتاحية لرئيس التحرير علي حسين فيلي تحت عنوان "موت الفيلي بشكل طبيعي، جريمة في معجمهم" تطرق فيها إلى الإبادة الجماعية التي تعرضت لها هذه الشريحة.

وتضمن العدد مجموعة من التقارير والتحقيقات والمقالات المتميّزة منها:

نيجيرفان بارزاني يطرح "خريطة طريق" تناولت هذا التقرير الزيارتين اللتين أجراهما رئيس إقليم كوردستان لبغداد بهدف مساعيه وجهوده لحل الخلافات والقضايا العالقة.

بين تحشيد إيران العسكري والعلاقة مع بغداد.. أربيل حائرة.

سامي الفيلي يكشف محطات غير معلنة من تاريخ الحركة الكوردية وأول جمعية للفيليين.

حقوق الأقليات في حكومة السوداني.. دعوات لإنهاء "إجحاف" 19 عاماً.

ترتيب أولويات البلد وحاجته الملحة ضرورة عاجلة.

رواتب الموظفين.

"السعادة والرعب .. حكايات يهود من العراق والمنطقة.

وتناولت المجلة في أقسامها الأخرى ضمن العدد الجديد الذي يتألف من 116 صفحة مواضيع وتحليلات مهمة تمس الشارع العراقي عامة والكوردستاني خاصة.