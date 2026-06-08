تاريخ خانقين يتكلم بالألوان على ضفاف الوند

شفق نيوز- خانقين

احتضنت مدينة خانقين، يوم الاثنين، معرضاً فنياً بعنوان "تاريخ المدينة في لوحة"، أقامه مركز الشباب التابع لمنظمة حماية الأطفال في كوردستان، بمشاركة عدد من الشباب وطلبة معهد الفنون الجميلة.

وأقيم المعرض على ضفاف نهر الوند، قرب الجسر الأثري، في حديقة الأساتذة، بحضور قائممقام قضاء خانقين وعدد من المهتمين بالشأنين الثقافي والفني.

وعكست اللوحات المشاركة ملامح من تاريخ خانقين وهويتها، من خلال أعمال جسدت نهر الوند والجسر الأثري ومعالم المدينة القديمة، إلى جانب لوحات استعادت أماكن لم تعد قائمة، بينها بساتين اختفت أو التهمتها الحرائق خلال السنوات الماضية.

وقال منظمو المعرض لمراسل وكالة شفق نيوز، إن الهدف من الفعالية هو تشجيع الشباب على التعبير عن ذاكرة مدينتهم عبر الفن، وربط الأجيال الجديدة بتاريخ خانقين وموروثها الثقافي والبيئي.

وقدّم المشاركون، من كلا الجنسين، رؤية فنية تجمع بين الذاكرة والمكان، إذ بدت اللوحات كأنها محاولة لإعادة رسم خانقين من خلال ألوان تستحضر تاريخها ونهرها وجسرها وما بقي في الذاكرة من بساتينها القديمة.