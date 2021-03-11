بأقواسه الأربعة.. معبد النار في إيلام في صور

شفق نيوز/ معبد النار، ذو الأقواس الأربعة، بمدينة دره شهر في محافظة ايلام الفيلية، هو معلم بني على مرتفع بالحجر والجص ولم يتبق منه سوى اقواس اربعة، ويسمى عمليا باسم (طاق أو قوس)، ويعود تاريخه الى فترة الحكم الساساني.

شار الى ان معابد النار أتت بالدرجة الثانية بعد القصور، التي هي الآثار الأكثر أهمية المتبقية من فترة الحكم المذكورة. وهذه المعابد كانت مكاناً لرفع مكانة النيران المقدسة واقامة المراسم الدينية، ومن هنا كانت هندستها المعمارية طبقاً لمبادئ خاصة معينة.

ويذكر ان مدين درة شهر تحتوي كل قطعة من ارضها على الكثير من الآثار التاريخية من مختلف الحقبات وخاصة الساسانية والاسلامية.

في الفترة الساسانية كانت هناك ثلاثة معابد نار كبيرة اسمها (آذر فرينغ) و(آذر كشسب)، و(آذر برزي مهر)، تعلقت بثلاث طبقات اجتماعية، التي مع اختلاف أهمية كل منها، إلا ان اساس ابنيتها كانت متساوية الى حد ما ووفقاً لمخطط هندسي واحد، أي ان كل منها كان مبنى مربعاً وكل ضع من هذه الاربعة له باب بقوس في اعلاه، وفوقها قبة من اربعة اضلاع.

وهذه المعابد كانت تبنى عادة، مثل معبد قصر شيرين، على مرتفعات عالية.

تجدر الاشارة الى ان معبد نار الأقواس الاربعة يوجد في قرية (سرخ آباد) في موقع يسمى (تنوره سرخ كجي) الذي ادرج في قائمة الآثار الوطنية الايرانية والذي يعتبر فريد من نوعه، ويوجد في الجانب الايسر لنهر (سراب)، ويبلغ عمره اكثر من 1400 سنة.

في الجزء الجنوبي من الأقواس الاربعة، توجد بقايا سلم طوله 10 أمتار وعرضه متر واحد منحدر، والذي ربما كان مدخل المبنى. هذه الاقواس الاربعة مبنية على مخطط مربع أبعاده 5 × 5 أمتار وعرض الجدران 80 سم وارتفاع القوس عن الأرض 70 سم.

وتم بناء قبتها الاقواس الاربعة مقوسة مع شكل قرط ، وهناك فتحة أعلى القبة تم إغلاقها أثناء ترميم هذه الفتحة.

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