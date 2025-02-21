بينها تدويل القضية.. تحرك باتجاهين لإنصاف ضحايا الكورد الفيليين

شفق نيوز/ أعلن مستشار شؤون الكورد الفيليين في مجلس النواب العراقي، فؤاد علي أكبر، يوم الجمعة، التحرك باتجاهين لإنصاف ضحايا الكورد الفيليين، الأول بالضغط على الحكومة العراقية لمتابعة قضاياهم والاهتمام بها بشكل أكبر، إلى جانب تقديم شكوى لدى السلطات العراقية على أزلام البعث الذين تم القبض عليهم مؤخراً واعترفوا بارتكاب جرائم ضد الكورد الفيليين، والاتجاه الثاني التحرك دولياً وتقديم شكوى في جنيف ولاهاي وطلب المساعدة الدولية للبحث عن المقابر الجماعية للكورد الفيليين.

وقال أكبر لوكالة شفق نيوز، إن "مغيبي الكورد الفيليين بحدود 22 ألف شخص وفق آخر إحصائية، لكن لم يعثر على رفاتهم رغم مرور 22 عاماً على سقوط النظام السابق، وكانت هناك محاولات كثيرة مع وزارة حقوق الإنسان في حينها وكذلك مع مفوضية حقوق الإنسان لكن لم يتم التوصل إلى حل".

وأضاف، أن "بعد القبض على عدد من المجرمين في النظام السابق الذين كانوا ارتكبوا جرائم كبيرة بحث الشعب، كان من ضمنهم متورط بجرائم ضد الكورد الفيليين، وتم تقديم دعوى عليهم".

ورأى مستشار شؤون الكورد الفيليين، أن "الحكومة العراقية مقصرة نوعاً ما بقضايا الكورد الفيليين، فلا توجد متابعة لها بشكل جدي، لذلك ارتأينا إلى تشكيل نوع من الضغط على الحكومة وعدم الاكتفاء بالشكوى لدى السلطات العراقية، كما تم تقديم شكوى في جنيف ولاهاي بهذا الخصوص".

وأوضح، أن "إمكانيات الحكومة ضعيفة في البحث عن المقابر الجماعية عموماً، لأن البحث يتطلب أجهزة (دي أن أي) متطورة، وما موجود من أجهزة في قسم المقابر الجماعية بمؤسسة الشهداء إمكانياتها متواضعة، لذلك هناك حاجة إلى جهد دولي للبحث عن شهدائنا ورفاتهم ومقارنة الـ(دي أن أي) للمقابر المكتشفة مع ذويهم وأقاربهم الموجودين".

وكان مسؤول أمني كشف في 1 شباط/فبراير الجاري، تفاصيل عن اعترافات "المجموعة الخمسة" من أتباع النظام البائد وجرائمهم بحق الكورد الفيليين، وكيف كانوا يلاحقونهم ويعتقلوهم دون أي أمر قضائي ومن ثم قتلهم ودفنهم في أماكن مجهولة في الفترة ما بين السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وقال المسؤول الأمني، لوكالة شفق نيوز، إن "ملف الكورد الفيليين كان مسؤولاً عنه (اللواء خير الله حمادي) الذي شغل مناصب مدير أمن في الجانب الشمالي من العراق، وكان يلقب بـ(دراكولا البعث)، حيث عذب وقتل عدداً من الكورد الفيليين، ولم يتوقف عن إبادتهم بعد تكليفه بمهام مدير أمن بغداد الكرخ والرصافة، بل كان يلاحقهم ويعتقلهم دون أي سند قانوني، وبعدها يقوم بتعذيبهم وقتلهم ودفنهم في أماكن مجهولة".

وكشف أن "الضحايا كانوا من الكورد البرزنجيين نهاية عام 1984، فضلاً عن تعذيب السجناء الكورد الفيليين بتهمه التحريض ضد النظام عام 1974، فضلاً عن تهجير الكورد الفيليين ومصادرة أموالهم في حقبة الثمانينيات".

وكان جهاز الأمن الوطني، أعلن في 31 يناير/كانون الثاني 2025، "القبض على 5 من أعتى المجرمين من أتباع النظام البائد وقتلة الشهيد الصدر وشقيقته وآلاف العراقيين، وأن عملية إلقاء القبض جرت وفقاً لأحكام قانون حظر حزب البعث المنحل وبتنسيق عالي المستوى مع جميع الجهات ذات العلاقة والمؤسسة القضائية".

وأضاف أن "المتهم الأول سعدون صبري جميل القيسي، رتبته لواء، واعترف صراحة بتنفيذ الإعدام بسلاحه الشخصي بحق المرجع الديني محمد باقر الصدر وشقيقته، وتنفيذ الإعدامات الجماعية للمعارضين بتهمة الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية، وأيضاً إعدام 8 مواطنين ودفنهم في مقابر جماعية في الفلوجة وجسر ديالى، وإعدام 2 من شباب آل الحكيم وقتل معارضاً من أهوار الناصرية".

وأضاف أن "المتهم الثاني، هو هيثم عبد العزيز فائق، رتبته عميد، ومن جرائمه الإشراف على عملية إعدام المرجع الديني محمد باقر الصدر وشقيقته وتنفيذ الإعدام بحق مجموعة من أعضاء حزب الدعوة الإسلامية".

وتابع أن "المتهم الثالث، هو خير الله حمادي، رتبته لواء، ومن أبرز جرائمه قيادة حملات اعتقال وتعذيب بحق أبناء قضاء بلد بذريعة الانتماء السياسي والمشاركة في عمليات إعدامهم ودفنهم، والإشراف على قمع المواطنين الكورد الفيليين في بغداد وإصدار وتنفيذ قرارات بالتهجير القسري لعوائل المعارضين في بلد إلى (نقرة السلمان) والتورط في جرائم قطع الأيدي في كركوك وتنفيذ العديد من الاعتقالات والإعدامات بحق المعارضين في بغداد".

ولفت إلى أن "المتهم الرابع، هو شاكر طه يحيى، رتبته لواء، ومن أبرز جرائمه المشاركة في إعدامات معتقلين كورد عام 1984 في بغداد ومنع إقامة مجالس العزاء على خلفية اغتيال المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر والمشاركة في قتل المواطن المعارض سليمان برينجي".

وختم بيانه بـ"المتهم الخامس هو نعمة محمد سهيل صالح، رتبته لواء، ومن أبرز الجرائم قيادة حملات اعتقال وتعذيب استهدفت أكثر من 40 طالباً جامعياً من جامعة السليمانية وجامعات أخرى والملاحقة المستمرة لأعضاء الأحزاب الإسلامية".

وكان مدير الدائرة القانونية ورئيس لجنة شؤون الكورد الفيليين في مؤسسة الشهداء، طارق المندلاوي، أعلن في 6 شباط/فبراير الجاري، عن الشروع في استكمال معاملات المغيبين من أبناء هذه الشريحة، الذين بلغ عددهم 22 ألف شخص.

وقال المندلاوي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "المؤسسة خاطبت مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن قضية الشهداء المغيبين من الكورد الفيليين، وقد قام المكتب بدوره بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى، مما أسفر عن تشكيل محكمة مختصة للنظر في مصيرهم، خاصة أن أغلبهم ما زالوا مسجلين أحياءً في سجلات النفوس".

وأضاف المندلاوي أن "المؤسسة عملت على تسريع ترويج المعاملات واستصدار حجج وفاة من خلال المحكمة المختصة، حيث قامت محكمة الأحوال الشخصية بالنظر في قضاياهم، وتم اعتبارهم شهداء وشملوا بأحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016".

وأشار المندلاوي إلى أن "عدد المعاملات التي تم استصدار حجج وفاة لها بلغ 70 معاملة حتى الآن".

وقال: "ندعو عبر وكالة شفق نيوز ذوي الشهداء المفقودين والمغيبين إلى مراجعة الدائرة القانونية، لجنة شؤون الكورد الفيليين في مؤسسة الشهداء، لاستكمال إجراءات ترويج معاملاتهم".

وتابع المندلاوي حديثه قائلاً: إن "الإحصائيات تؤكد وجود 22 ألف شهيد من المغيبين، حيث احتُجز أغلبهم في سجون نقرة السلمان، وسجن رقم واحد، وسجن الشعبة الخامسة، وأبو غريب، وسجون أخرى"، موضحاً أن "هؤلاء الشهداء دُفنوا في المقابر الجماعية، إلا أنهم ما زالوا مسجلين أحياءً في سجلات النفوس".

وبرغم سقوط النظام المباد فان الكورد الفيليين لم ينالوا حقوقهم الكاملة بحسب القرائن المتحققة التي تشير إلى أن معظم الذين عادوا إلى العراق من الكورد الفيليين واجهوا صعوبات في التقدم للحصول على الجنسية، أو لاسترجاع جنسيتهم العراقية الاصلية.

وكان نظام البعث قد نفّذ في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات حملة كبيرة لترحيل الكورد الفيليين، تضمنت سحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة. كما تعرضوا للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في عام 1980.

وتشير الأرقام إلى انه جرى ترحيل نحو نصف مليون كوردي فيلي إلى إيران نتيجة حملات الاضطهاد، واختفى ما لا يقل عن 15 ألف كوردي فيلي، معظمهم من الشباب، لم يتم العثور على رفاتهم بعد ذلك.

ويرى مؤرخون، أن التهجير جاء بسبب انتماءات الكورد الفيليين القومية والمذهبية (كورد، شيعة).

وفي عام 2010، أصدرت محكمة الجنايات العليا حكمًا بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين، وعدّتها من جرائم الإبادة الجماعية.

كما أصدرت الحكومة العراقية في 8 كانون الأول/ديسمبر 2010 قراراً تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين، وقرر مجلس النواب في العام نفسه، عَدّ عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.