بيان من الهيئة التنسيقية للكورد الفيليين بشأن مرشحي الكوتا عن بغداد وواسط

شفق نيوز/ أكدت الهيئة التنسيقية للكورد الفيليين، يوم الأربعاء، وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين لكوتا الكورد الفيليين ضمن العاصمة بغداد ومحافظة واسط، ودعت الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

وقالت الهيئة التنسيقية للكورد الفيليين، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات ومشاركة عدد من المرشحين لكوتا الكورد الفيليين ضمن العاصمة بغداد ومحافظة واسط، والتنافس على مقعد لكل محافظة، وخلال متابعتنا للمرشحين وهم شخصيات جديرة بالاحترام والتقدير، نؤكد أن الهيئة التنسيقية للكورد الفيليين تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وتترك الخيار للناخبين في اختيار من يرونه المؤهل لتمثيلهم بمجالس المحافظات .

ودعت الهيئة، جماهير الكورد الفيليين في واسط وبغداد للمشاركة الفاعلة والإدلاء بأصواتهم في إختيار من يمثلهم ويتمكن من تنفيذ برنامجه الانتخابي وخدمة جمهوره.

وأكدت على الناخبين ضرورة توجههم لصناديق الاقتراع في العاصمة بغداد بجانبيها الرصافة والكرخ، وكذلك في اقضية واسط لإنجاح العملية الانتخابية، داعية الفائزين أعضاء مجلس المحافظة الجدد لأن يكونوا عند حسن ظن جمهورهم بتقديم الخدمة وتطوير المناطق والعمل لكسب ثقة الآخرين وخدمة المدينة كممثلين عن جميع أبناء المحافظة.

وقررت السلطات العراقية إقامة موعد انتخابات مجالس المحافظات يوم 18 ديسمبر: كانون الثاني الجاري، بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة.