بنفقات شخصية.. إنجازات ملفتة لرياضة خانقين

شفق نيوز/ أعلن نادي خانقين الرياضي، اليوم الثلاثاء، حصد جوائز وإنجازات في الألعاب الفردية والفرقية في المسابقات الاتحادية ومسابقات إقليم كوردستان، لافتا الى ان تحقيق ذلك جاء بنفقات شخصية ومساعدات خارجية.

وقال رئيس النادي حسين شيرزاد لوكالة شفق نيوز ان "نادي خانقين لألعاب القوى حصد المركز الثالث فرقيا في بطولة كوردستان التي أقيمت في محافظة السليمانية وحصد 13 ميدالية منوعة عبر 8 لاعبين فقط يمثلون بعثة الفريق"، مبينا ان "خانقين حصد المركز الثالث لقلة عدد اللاعبين مقارنة بالأندية المشاركة".

وتابع شيرزاد ان "فريق كرة القدم للشباب تأهل الى المربع الذهبي لدوري شباب ديالى لكرة القدم بعد فوزه على نادي الخالص بركلات الترجيح الى جانب حصد المركز الثالث ببطولة العراق بالملاكمة التي أقيمت في الفترة الماضية في السليمانية وبمشاركة 68 ناديا".

واكد شيرزاد ان "خانقين حقق الانجارات المتميزة بنفقات شخصية وبعض المساعدات البسيطة لأن النادي يمر بأصعب ضائقة مالية وانعدام الدعم الحكومي".

يذكر ان نادي خانقين سجل حضورا ملفتا في المسابقات والمحافل الرياضية في العراق وفي مختلف الألعاب، وابرزها الساحة والميدان والسلة والقدم واليد الكيوكوشنكاي وغيرها ولكلا الجنسين، فيما يعد فريق اليد من الأرقام الصعبة في الدوري العراقي ودوري كوردستان، فيما يشكو لاعبوه من غياب الدعم الحكومي.