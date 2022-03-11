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بلدية كوردستان في خانقين تعد بمشاريع لم تشهدها الأعوام السابقة

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-03-11T11:38:08+0000
بلدية كوردستان في خانقين تعد بمشاريع لم تشهدها الأعوام السابقة

شفق نيوز/ كشفت بلدية خانقين التابعة لإقليم كوردستان عن "ثورة نوعية" في المشاريع البلدية خلال العام الحالي، ,لم تشهده الأعوام السبعة الماضية بسبب الازمات المالية.

وقال رئيس البلدية سوران علي لوكالة شفق نيوز، ان عام 2022 سيكون عام مشاريع لدائرته بحسب خطة الإقليم الهادفة، مؤكدا ان العام الحالي سيشهد مشاريع لم تشهدها الأعوام منذ عام 2014 وحتى الان.

ولفت علي الى ان دائرته شرعت بمشروع كبير اطلق في اب من العام الماضي لرفع الأنقاض والتنظيفات ويستمر لثلاثة أعوام رغم الازمة المالية، مشيرا الى تنفيذ مشروع صرف صحي واكساء في الأعوام الماضية في حي (داره كوناري) والذي اصبح من ارقى الاحياء السكنية في خانقين.

وتابع أن بلدية الإقليم نفذت خلال السنوات القليلة الماضية مشاريع قاعات وملعب رياضي في معهد الرياضة في خانقين الى جانب مشاريع أخرى.

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