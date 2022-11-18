سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بلدة "التعريب الديموغرافي" تطالب بإنهاء "الوكالة" والبدء بـ"الأصالة"

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-11-18T11:23:33+0000
بلدة "التعريب الديموغرافي" تطالب بإنهاء "الوكالة" والبدء بـ"الأصالة"

شفق نيوز/ جددت ناحية مندلي شرقي ديالى، يوم الجمعة، مطالبتها بتعيين مدير للناحية من سكانها، وإنهاء إدارة التكليف منذ أكثر من 5 سنوات، عبر اعتماد الآليات والضوابط القانونية.

ونقل الناشط المدني عمر عادل، عن أهالي مندلي، مطالبهم عبر وكالة شفق نيوز، بـ"تنصيب رئيس وحدة إدارية من أبناء مندلي التي تدار بالوكالة لأكثر من 5 سنوات وفتح باب الترشيح بالصيغة القانونية وانهاء دور التكليف وهذا ما كفله  الدستور وحق شرعي وقانوني لحاجة المدينة واهلها الى رئيس وحدة ادارية من سكنة المدينة".

وأضافوا أن "بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة وتسلم رئيس الوزراء رئاسة الحكومة والوزراء لحقائبهم الوزارية، أصبح لزاما على الحكومة الالتفات لمندلي وتعيين ممثل وراعي لشؤونها من أهالي لما  تحتاجه  من رعاية ودعم وجهد استثنائي وكبير".

وتابعوا: "الحديث عن مظلومية مندلي متشعب وطويل واصبح مسلسلا واضحا لدى الجميع دون أي علاجات او استجابة تذكر من قبل أي جهة مسؤولة في الدولة العراقية".

من جانبه، أعرب مدير ناحية مندلي وكالةً، مازن أكرم الخزاعي، عن تأييده لمطالب أهالي مندلي بتعيين مدير للناحية من أهالي المدينة، باعتباره حقاً قانونياً مشروعاً واستحقاقاً لأهالي الناحية.

وذكر الخزاعي، لوكالة شفق نيوز: "تسلمنا إدارة مندلي بالوكالة تنفيذا لاوامر الجهات العليا والتزاما بأوامرها، رغم أن إدارة الناحية بالوكالة أعباء وجهوداً إضافية أخرى دون أي امتيازات تذكر".

وتسببت أحداث الاستفتاء الكوردي في أيلول عام 2017 بإقالة مدير  ناحية مندلي السابق عبد الحسين عباس مسير القره لوسي، وإناطة إدارة الناحية بالوكالة لرئيس المجلس المحلي آزاد حميد شفي، الذي ترك إدارة الناحية بعد فوزه بعضوية البرلمان، ليتولى مازن الخزاعي، إدارة الناحية بالوكالة.

ويطالب أهالي مندلي (93 كم شرق بعقوبة)، بإعادة ناحيتهم كقضاء كما كانت عليه قبل ثمانينيات القرن الماضي، وإعادة الأراضي والعقارات المسلوبة من الكورد والمتضررين وإنهاء آثار التهميش والتغيير الديموغرافي، الذي طمس هوية ومعالم المدينة وحولها إلى وحدة مهملة ومتهالكة.

وأقدم النظام العراقي السابق، في ثمانينات القرن الماضي، وبتوصية من عضو مجلس قيادة الثورة السابق ورئيس ما يسمى لجنة شؤون الشمال طه ياسين رمضان، على تحويل مندلي من قضاء الى ناحية وتهجير السكان الكورد بحجج التبعية الإيرانية والاستيلاء على عقاراتهم وأراضيهم الزراعية.

related

مطالبة بتشكيل تجمع موحد للكورد الفيليين في محافظة عراقية

Date: 2020-07-15 17:07:11
مطالبة بتشكيل تجمع موحد للكورد الفيليين في محافظة عراقية

بسبب الحرب والتغيير الديموغرافي.. مطالب بإحياء "الصروح المهجورة" في مندلي

Date: 2022-11-15 14:47:41
بسبب الحرب والتغيير الديموغرافي.. مطالب بإحياء "الصروح المهجورة" في مندلي

مندلي تطالب بفتح أبوابها أمام السيّاح

Date: 2022-01-28 09:16:32
مندلي تطالب بفتح أبوابها أمام السيّاح

مندلي تطالب بمدينة للزائرين على غرار "كربلاء"

Date: 2022-01-29 10:44:56
مندلي تطالب بمدينة للزائرين على غرار "كربلاء"

"الفرع الخامس" يستذكر إبادة الكورد الفيليين ويوجه جملة مطالب

Date: 2021-04-02 05:17:14
"الفرع الخامس" يستذكر إبادة الكورد الفيليين ويوجه جملة مطالب

الفيلي: بارزاني ترجم أحاديثه عمليا بشأن رفع الظلم عن الكورد الفيليين

Date: 2021-12-02 20:16:29
الفيلي: بارزاني ترجم أحاديثه عمليا بشأن رفع الظلم عن الكورد الفيليين

خانقين ترفض "خصخصة" الخدمات واستغلالها بالمزايدات الانتخابية

Date: 2021-07-16 11:03:20
خانقين ترفض "خصخصة" الخدمات واستغلالها بالمزايدات الانتخابية

فيليون من واسط.. جبال زرباطية تحتضن المحتفلين بعيد نوروز

Date: 2022-03-21 15:24:28
فيليون من واسط.. جبال زرباطية تحتضن المحتفلين بعيد نوروز