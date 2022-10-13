بفارق درجتين .. وزارة التعليم العالي تستثني الكورد الفيليين في القبول بالجامعات والمعاهد

شفق نيوز / دعا النائب حسين علي مردان، اليوم الخميس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بـ "استثناء" ابناء شريحة الكورد الفيليين عند التقديم على الجامعات والكليات الاهلية والحكومية "بفارق درجتين"، فيما رد الوزير بـ"النظر بالطلب".

وقال النائب حسين علي مردان في وثيقة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز وموجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي يطلب فيها "الموافقة على استثناء ابناء المكون الفيلي من المعدل لغرض قبولهم في الجامعات والكليات الاهلية والحكومية بفارق (درجة او درجتين) عن المعدل المسموح به".

وبرر النائب طلبه الى "الظلم والاضطهاد الذي تعرض له (المكون الفيلي) في زمان النظام البائد ويعتبر ضمن (جرائم الابادة الجماعية بكل المقاييس) بحسب قرار المحكمة الجنائية بتاريخ (29/ 11/ 2010) وبحسب ما اقره مجلس النواب واكده مجلس الرئاسة بقراره رقم (26) لسنة (2008)".

كما بيّن النائب أن "هذا اقل ما يمكننا تقديمه لتلك الشريحة التي عانت ما عانت من ظلم وابادة وترهيب وتسفير وقمع ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المغتصبة الأخرى واسوة بالشرائح الأخرى والشهداء والسجناء".

فيما رد الوزير على الوثيقة المرفوعة في يوم (11/ 10/ 2022) الى "النظر بالطلب وحسب التعليمات والضوابط".