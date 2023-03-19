بـ200 سرير ودور للأطباء.. خانقين على موعد مع "أكبر" مشروع صحي خلال العام الحالي

شفق نيوز/ اعلنت النائبة عن محافظة ديالى سوزان منصور، يوم الأحد، استكمال الموافقات والاجراءات للشروع بـ"أكبر" مشروع صحي في قضاء خانقين ضمن القرض الصيني.

وقالت منصور لوكالة شفق نيوز، إن "العام الحالي سيشهد الشروع بإنشاء مستشفى خانقين المركزي (200 سرير) على مساحة 25 دونماً بجانب اعدادية صناعة خانقين وباحدث التصاميم".

ويتكون المستشفى وفقاً لمنصور، من "(5) أبنية لدور الأطباء، بواقع (22) شقة موزعة على (5) طوابق، وبناية للخدمات والمولدات الكهربائية، والإسعاف الفوري والجراحة".

وأوضحت ان "بناية الردهات، تتألف من (7) طوابق مع أجنحة الجهد القلبي والكلى والاستشارية، بالإضافة إلى مرآبين للسيارات شُيدا على مساحة (25) دونماً ويتم تجهيزه بأحدث الأجهزة العالمية".

وبينت منصور ان "مشروع المستشفى من ضمن القرض الصيني وهو مطلب جماهيري لمعالجة الواقع الصحي في خانقين في ظل التزايد السكاني في القضاء وهو مشروع صحي رائد لاهالي خانقين ليخفف من الزخم الكبير الذي يعانيه مستشفى خانقين الحالي".

وكانت النائبة سوزان منصور انتقدت في وقت سابق عبر وكالة شفق نيوز حرمان خانقين (105 كم شمال شرق بعقوبة) من المشاريع المهمة طيلة السنوات الماضية وضمن القطاعات الحيوية المهمة.

وهددت منصور بمواقف تصعيدية في حال إهمال مطالب خانقين في الموازنة التي تتضمن مشاريع مهمة في قطاعات الصحة (مشروع مستشفى 200 سرير) والكهرباء والاعمار والاسكان والطرق والجسور(إنجاز طريق كلار - خانقين) والبلديات وإنشاء محطة وقود حكومية في خانقين لتلبية احتياجات السكان وإنهاء أزمات الوقود وكثير من المشاريع الخدمية الاخرى بكتب وكشوفات رسمية.

ويعد خانقين من الأقضية الكبيرة في محافظة ديالى، بمساحة تبلغ 3 آلاف و915 كيلومتراً، وأغلب سكانه كورد يحده قضاء كفري من الشمال، وقضاء مندلي وجبال حمرين من الجنوب، ونهر سيروان من الغرب، والحدود العراقية – الإيرانية من الشرق.

وبلغ عدد سكان خانقين 170 ألف فرد في سبعينات القرن الماضي، لكن بحسب تقديرات وزارة التخطيط، بلغ عددهم 238 ألفا و337 فرداً في سنة 2019، أكثر من 90 ألفاً منهم يعيشون في مركز القضاء، وأغلبهم يتحدثون اللهجة الكلهورية.