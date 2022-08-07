بـ"الزنجيل".. الكفاح تحيي تاسوعاء العباس (صور)

شفق نيوز/ يحيي أهالي بغداد والمحافظات العراقية، الأيام العشرة الأوائل لمناسبة عاشوراء التي قُتل فيها الامام الحسين ومجموعة من أهله وأصحابه في واقعة الطف، وذلك من خلال إقامة مجالس عزاء ومواكب جوالة.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، إحياء تلك الشعائر في منطقة الكفاح وهي احد المعاقل الرئيسية للكورد الفيليين وسط العاصمة بغداد، حيث يتجمع عدد من الرجال بشيبهم وشبابهم وأطفالهم، حزنا على مقتل الامام الحسين.

ويصادف اليوم الأحد، ليلة التاسع من شهر محرم، واعتاد الشيعة في العراق ودول العالم الإسلامي، على إحياء هذه الليلة، بذكر العباس ابن علي الذي قتل هو الآخر في واقعة الطف.