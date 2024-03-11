بعد 32 عاما من صدور الحكم.. السلطات الايرانية تعدم سجيناً كوردياً قتل شقيقه “صورة”

شفق نيوز/ نفذت السلطات الايرانية، في السجن المركزي بمحافظة ايلام الفيلية، يوم الاثنين، حكما باعدام متهم كوردي بعد 32 عاماً من صدور الحكم عليه بتهمة قتل شقيقه.

وقالت منظمة (هەنگاو) المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تم تنفيذ حكم الاعدام بحق السجين الكوردي معين صلاح ورزي، بعد مرور 32 عاماً على سجنه في السجن المركزي في ايلام".

واوضح البيان ان "الاعدام نفذ فجر اليوم الاثنين 11 آذار / مارس 2024، بحق معين صلاح ورزي وهم من اهالي قرية (حوت جشمه) في مدينة اودانان"، مشيرا الى ان "ورزي سجن عام 1992 بتهمة القتل العمد لشقيقه ومن ثم أصدرت السلطات القضائية في ايران حكما باعدامه".

ونوه البيان الى ان "الاوساط الاعلامية الحكومية الايرانية وخصوصا المواقع المقربة من السلطة القضائية الايرانية لم تعلن لحد الآن عن تنفيذ الحكم".