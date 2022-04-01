بعد يوم من رحيله.. وقفة استذكاريّة للفنّان (علي وندي) في مدينة خانقين

شفق نیوز/ بعد يوم واحد من رحيل الفنّان الكوردي (علي وندي)، نظّمت مجموعة من مثقّفي مدينة خانقين، مساء الجمعة، وقفة استذكاريّة وفاء لروح الفنّان الراحل.

قال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن في اليوم الثاني من وفاة الفنّان علي وندي، و بدعوة من دائرة ثقافة خانقين، تجمّع عدد من ناشطي المدينة، و مجموعة من الشخصيّات، و بعض من أسرة الفنّان الراحل، قرب النصب الّذي يحمل تمثالًا نصفيًّا للفنّان، في مركز المدينة.

وتليت في الوقفة الاستذكاريّة صفحات من التاريخ الفنّي والنضالي للفنّان علي وندي، واستذكر الحاضرون مواقفه المخلصة للشعب الكورديّ و لكوردستان.

الفنّان علي وندي، من مواليد مدينة خانقين ١٩٤٠، كان قد سجّل مجموعة من الأغاني في راديو كرمانشاه، و راديو بغداد، ومازالت خالدة في الذاكرة الكورديّة، وأشهرها أغنية (ئەی هاوسێکەی بەر پەنجەرە).