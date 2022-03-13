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بعد لقائه وفداً كوردياً فيلياً ..عبد الله: سندعمكم في جميع المجالات ونعيد حقوقكم المسلوبة

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-03-13T16:04:21+0000
بعد لقائه وفداً كوردياً فيلياً ..عبد الله: سندعمكم في جميع المجالات ونعيد حقوقكم المسلوبة

شفق نيوز/ عدّ نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله أحمد، أن الكورد الفيليين شريحة أصيلة من مكونات شعب كوردستان ولعبوا دوراً بارزاً في الحركة التحررية للثورة الكوردية، وفيما بيّن أن مجلس النواب سيدعم قضاياهم وحقوقهم وابرزها ممتلكاتهم وأموالهم المسلوبة، أكد لوفد يمثل شريحة الكورد الفيليين الاستفادة من خبراتهم في مؤسسات الدولة ومتابعة قرارات المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاصة بشأن قضيتهم.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد اليوم الأحد 2022/3/13 وفداً من العشائر والوجهاء والشخصيات من الكورد الفيليين برئاسة علي الفيلي مستشار الرئيس البارزاني لشؤون الفيليين".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء الحديث عن أوضاع الكورد الفيليين في بغداد والوسط والجنوب، وضرورة تقديم الدعم والمساندة لهم وضمان عودة حقوقهم المشروعة من عقارات وأملاك وممتلكات وأموال".

ونقل البيان عن عبد الله قوله إن"الكورد الفيليين عانوا كثيراً في زمن النظام البائد وتعرضوا للظلم والاضطهاد، من جرائم تهجير قسري وتسفير على الحدود العراقية الإيرانية وعمليات الأنفال، وقدموا تضحيات كبيرة وناضلوا في سبيل الحرية والديمقراطية"، مبيناً أن "الكورد الفيليين هم شريحة أصيلة من مكونات شعب كوردستان ولديهم ولاء قومي وانتماء وطني للقضية الكوردية ولعبوا دوراً بارزاً في الحركة التحررية للثورة الكوردية".

وأشار نائب رئيس البرلمان "سنعمل على دعم الكورد الفيليين والإستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في مؤسسات الدولة، ومتابعة قرارات المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاصة بقضية الكورد الفيليين، وإنصاف هذه الشريحة وتخفيف الضرر ورفع المعاناة عنهم".

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