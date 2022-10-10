بعد كشف ميداني مكثف.. تطور بقرار إخلاء خانقين من القوات الكوردية

شفق نيوز/ كشف مصدر رفيع في اسايش خانقين بديالى، يوم الاثنين، عن التريث بقرار اخلاء القوات الكوردية والذي تم تداوله بناء على معلومات واحصائيات مغلوطة وغير دقيقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قرار اخلاء او خفض القوات الكوردية في خانقين والذي اثار سجالات واعتراضات سياسية وشعبية يعود لمعلومات مغلوطة وغير دقيقة عن اعداد القوات الكوردية المتواجدة في خانقين".

واكد ان "وفداً امنياً معززاً بموكب من الاليات العسكرية اجرى خلال الأيام الثلاثة كشفا واستطلاعا ميدانيا شاملا لمواقع القطعات الكوردية والتي شملت مقر البيشمركة على ضفاف نهر آلوند، ومقر سرية الطوارئ في شرطة كوردستان مقابل حي الشهداء، وقسم شرطة خانقين التابع لشرطة كوردستان، وقوات حماية سد الوند، ونقاطا امنية لشرطة كوردستان في كلار، ومعاونية اسايش خانقين".

واشار المصدر الى انه "بعد الاحصائيات الدقيقة والميدانية تم التريث بقرار اخلاء المقرات لحين انعقاد اجتماع مشترك في محافظة السليمانية بمشاركة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري وجهات امنية تابعة لاقليم كوردستان في مقر (فرماندةيي- القيادة) من اجل الوصول الى اتفاق حول هذا الموضوع".

وكان مصدر امني قد ابلغ في وقت سابق وكالة شفق نيوز، أن "أوامر أمنية من السلطات الاتحادية صدرت بإخلاء مقر سرية الطوارئ، وقوات حماية سد الوند، ومقر البيشمرگه داخل الفندق السياحي على ضفاف نهر الوند، في خانقين من قوات الامن الكوردية".

ولفت المصدر الى ان "مباحثات أمنية عالية المستوى تجري الان لانهاء الملف وقطع الطريق امام الاشاعات والفتن التي تثيرها أطراف معادية للتعايش السلمي في خانقين".

واعرب نشطاء وأهالي قضاء خانقين (105 كم شمال شرق بعقوبة) بمختلف شرائحهم عن رفضهم أي قرار امني بإخراج القوات الكوردية من المدينة واطرافها باعتبارها جزءا أساسيا ومهما في المنظومة الأمنية والاجتماعية مهددين بوقفة احتجاجية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وما زالت قوات الأسايش والبيشمركة غائبة عن خانقين، منذ أحداث تشرين الاول/ أكتوبر 2017، على الرغم من مطالب الاهالي بعودتهم والمشاركة بالملف الأمني وبسط الامن والاستقرار الذي ساد المدينة للفترة ما بين 2003 – 2017.