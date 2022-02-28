بعد أكثر من 40 عاماً.. إيران تعلن تجنيس 12 الفاً من الكورد الفيليين المرحلين

شفق نيوز/ أعلن عبد الرضا حسن بور، مدير عام المهجرين الأجانب في محافظة ايلام بإيران، عن تجنيس 12 ألف شخص من "الكورد الفيليين"، الذي تم ترحيلهم على يد نظام البعث.

وقال حسن بور، إن المجنسين الجدد هم من مجموعة 14 ألف شخص، حيث تبقى أكثر من ألفين بحوزتهم بطاقة إقامة فقط.

ولفت إلى أن 350 شخصاً من الـ14 الفاً متزوجون من إيرانيات، تم منح 155 منهم للجنسية الإيرانية بموجب القانون الإيراني.

ونفذ نظام البعث في العراق اضطهادًا منهجيًا ضد الكورد الفيليين، أدى إلى ترحيلهم ونفيهم ومصادرة الجنسية العراقية بحجة أنهم من التبعية الإيرانية.

تم ترحيل أكثر من 350 ألف كرردي فيلي إلى إيران نتيجة حملات الاضطهاد واختفى ما لا يقل عن 15 ألفاً من دون العثور على رفاتهم.

وتشير تقديرات حكومية إلى أن أعداد المفقودين بين العامين (1980 و1990)، بلغت نحو 1,3 مليون شخص، بين من أعدم أو فارق الحياة في السجون، وآخرون مغيّبون.

في عام 2011، صوت البرلمان العراقي للاعتراف على أن ما جرى على الكورد الفيليين ابادة جماعة.